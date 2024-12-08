Antalya'da Avrupa Kros Şampiyonası Tamamlandı

Avrupa Kros Şampiyonası Antalya'da Yapıldı

Antalya'nın DokumaPark Kros Parkuru'nda gerçekleştirilen Avrupa Kros Şampiyonası, 20 ve 23 yaş altı kadın ve erkekler kategorilerindeki yarışların tamamlanmasıyla sona erdi. Yarışlarda birçok genç sporcu kıyasıya mücadele etti.

20 Yaş Altı Kategorisi Sonuçları

20 yaş altı erkeklerde, Hollandalı sporcu Niels Laros 14.07'lik dereceyle birinci oldu. İkinci sırayı Büyük Britanya'dan George Couttie 14.09'luk derecesiyle, üçüncü sırayı ise Norveçli Andreas Fjeld Halvorsen 14.16 ile elde etti. Türk sporcu Ali Tunç 14.20'lik derecesiyle bu kategoride 7'inci oldu.

20 yaş altı kadınlarda ise Büyük Britanyalı sporcu Innes Fitzgerald, 15.47'lik süreyle birinci olarak öne çıktı. Takip eden Jess Bailey 15.58 ile ikinciliği, Danimarkalı Sofia Thogersen 16.03 ile üçüncülüğü kazandı. Türk sporcu Edibe Yağız ise 16.51'lik derecesiyle 14. sırada yarışmayı tamamladı.

23 Yaş Altı Kategorisi Sonuçları

23 yaş altı kadınlarda Büyük Britanyalı sporcu Phoebe Anderson, 21.16'lık dereceyle altın madalyanın sahibi oldu. İspanyol Maria Forero 21.21 ile gümüş, Finlandiyalı Ilona Mononen ise 21.24 ile bronz madalya kazanmıştır. Türk sporcular arasında Pelinsu Şahin 21.59'la 8'inci, Esmanur Yılmaz 22.10 ile 14'üncü, Sıla Bayır ise 22.14 ile 16'ıncı sırada yer aldı.

23 yaş altı erkeklerde ise Büyük Britanyalı Will Barnicoat, 18.27'lik dereceyle altın madalyayı elde etti. İrlandalı Nicholas Griggs 18.28 ile gümüş, Davids Stone ise 18.31 ile bronz madalya kazandı. Bu kategoride Abdulhalik Çağıran 19.26'lık derecesiyle en iyi Türk derecesini yaparak 43. oldu.

Karışık Bayrak Yarışları Sonuçları

Türkiye, 4x1,5 kilometre karışık bayrak yarışında 8'inci sırada yer alırken, Birinci İtalya, ikinci Fransa ve üçüncü Büyük Britanya oldu.

Avrupa Kros Şampiyonası büyük kadın ve büyük erkek kategorisi yarışlarıyla devam edecek. Sporseverler, bu heyecan dolu organizasyonda genç atletlerin performanslarını yakından takip etmeye devam edecek.

Avrupa Kros Şampiyonası, 40 ülkeden sporcuların katılımıyla Antalya'da başladı. Türkiye Atletizm Federasyonu, Kepez Belediyesi ve Avrupa Atletizm Federasyonu tarafından Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde düzenlenen organizasyon DokumaPark Kros Parkuru'nda gerçekleştiriliyor.

Avrupa Kros Şampiyonası, 40 ülkeden sporcuların katılımıyla Antalya'da başladı. Türkiye Atletizm Federasyonu, Kepez Belediyesi ve Avrupa Atletizm Federasyonu tarafından Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde düzenlenen organizasyon DokumaPark Kros Parkuru'nda gerçekleştiriliyor.