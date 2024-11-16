Antalya'da Billie Jean King ve Davis Cup Junior Finalleri Tamamlandı

Billie Jean King ve Davis Cup Junior Finalleri Antalya'da Sona Erdi

Türkiye Tenis Federasyonu'nun ***ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2024 Billie Jean King Cup Junior Gainbridge Finalleri*** ve ***2024 Davis Cup Junior Finalleri***, ödül töreni ile son buldu. Antalya'daki Megasaray Tenis Akademisi'nde düzenlenen bu önemli organizasyonda, 16 yaş kategorisinde 25 ülkeden 32 takım kıyasıya mücadele etti.

Sonuçlar ve Ödül Töreni

Karşılaşmaların sonucunda, her iki turnuvada da ***ABD takımı birinci*** olarak öne çıkarken, ***Romanya ikincilik*** elde etti. Türkiye, kaptanlığını ***Merve Gültekinler Sadi***'nin yaptığı ***Ada Kumru, Nehir Doğan ve Mira Karatoğma***'dan oluşan kadrosuyla Billie Jean King Cup Junior Finalleri'ni 9. sırada tamamlarken; ***Davis Cup Junior***'da ise kaptan ﻿***Umut Gerçek Alptekin***'in liderliğindeki ***Kaan Işık Koşaner, Aren Baybars ve Doruk Çalıkoğlu*** takımı 11. sırada yer aldı.

Türkiye Tenis Federasyonu'nun Değerlendirmesi

Dereceye giren sporculara ödülleri, Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı ***Şafak Müderrisgil*** tarafından verildi. Müderrisgil, turnuvada geçmişte ***Rafael Nadal*** gibi birçok ünlü şampiyonun mücadele ettiğini vurguladı. Türkiye'nin böyle bir organizasyona ev sahipliği yapmasının değerine değinen Müderrisgil, “Türk tenisçilerin dünyadaki rakipleriyle oynayıp tecrübe kazanması açısından çok önemli.” ifadelerini kullandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.