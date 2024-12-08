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Antalya'da Özel Sporcular Türkiye Masa Tenisi Şampiyonası Başladı

57 ilden 250 sporcunun katıldığı özel sporcular şampiyonası Antalya'da heyecan dolu anlara sahne oldu.

Yayın Tarihi: 08.12.2024 16:30
Güncelleme Tarihi: 08.12.2024 16:44
Antalya'da Özel Sporcular Türkiye Masa Tenisi Şampiyonası Başladı

Özel Sporcular Türkiye Masa Tenisi Şampiyonası Antalya'da

Yavuz Kocaömer Özel Sporcular Türkiye Masa Tenisi Şampiyonası, 57 ilden 250 sporcunun katılımıyla Antalya'da başladı. Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu (TÖSSFED) tarafından Aksu ilçesindeki Pelin Cemal Kütahya Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonada sporcular, derece elde etme umuduyla kıyasıya mücadele ediyor.

TÖSSFED Başkanı Birol Aydın'dan Açıklamalar

TÖSSFED Başkanı Birol Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, özel sporcu Ebru Acer'in Paralimpik Oyunları'nda bronz madalya kazanmasının ardından masa tenisine olan ilginin arttığını belirtti. “Her engellinin yapabileceği bir spor var.” diyerek spor fırsatlarının önemine vurgu yapan Aydın, “İmkan verildiği zaman bütün engelleri aşabiliriz.” ifadelerini kullandı.

Aydın, şampiyonanın otizm, mental ve down olmak üzere üç branşta gerçekleştirildiğini aktararak, “Hepsinin birincileri inşallah daha sonra milli takımlarımıza seçilecek.” dedi. Ayrıca, milli takıma seçilen sporcuların, uluslararası arenada Türkiye'yi temsil ederek bayrağını dalgalandırma şansına sahip olacağını belirtti.

Engelli Bireylerin Sporla Buluşması

Aydın, son yıllarda özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın desteğiyle engelli bireylerin daha fazla sosyal hayata katıldığını ve spor branşlarına yöneldiğini ifade etti. Türkiye'nin dört bir yanından gelen özel sporcuların bu şampiyonada yer almasının büyük bir başarı olduğunu dile getiren Aydın, “Engeli sporla yaşıyoruz. Sporla ailelerin de motive olduğunu görüyoruz.” dedi.

Şampiyona, yarın sona erecek. Tüm sporculara başarılar diliyoruz!

Yavuz Kocaömer Özel Sporcular Türkiye Masa Tenisi Şampiyonası, 57 ilden 250 sporcunun katılımıyla...

Yavuz Kocaömer Özel Sporcular Türkiye Masa Tenisi Şampiyonası, 57 ilden 250 sporcunun katılımıyla Antalya'da başladı.

Yavuz Kocaömer Özel Sporcular Türkiye Masa Tenisi Şampiyonası, 57 ilden 250 sporcunun katılımıyla...

Yavuz Kocaömer Özel Sporcular Türkiye Masa Tenisi Şampiyonası, 57 ilden 250 sporcunun katılımıyla Antalya'da başladı.

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