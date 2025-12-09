Antalya'da Sabah Sporlarına Yoğun İlgi

Antalyalılar güne sporla başlıyor: Sabah sporlarına yoğun ilgi

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin kent sakinlerinin güne daha dinç ve sağlıklı başlaması amacıyla düzenlediği sabah sporları devam ediyor. Karaalioğlu Parkı ve Konyaaltı Sahil Yaşam Parkı'nda gerçekleştirilen dersler, her yaştan ve toplumun her kesiminden sporsever tarafından yoğun ilgi görüyor.

Etkinlikler Pazartesi ve Perşembe günleri sabah saat 08.30'da başlayıp, uzman eğitmenler eşliğinde ücretsiz olarak düzenleniyor. Katılımcılar ısınma, nefes, güçlenme, esneme egzersizleri ile farklı pilates türlerinden oluşan antrenmanlarla hem fiziksel hem de ruhsal olarak tazelenme fırsatı yakalıyor.

Haftada iki gün yapılan sabah sporlarına isteyen her vatandaş katılabiliyor; kayıt şartı yok ve dersler ücretsiz.

Katılımcı görüşleri

Hatice Alptekin: Haftada 2 gün buraya geliyoruz, çok memnunuz. Emekli olduğumdan beri buradaki sabah sporuna geliyorum. Ben astım hastasıydım. Bu sabah sporları sayesinde kendimi daha iyi hissediyorum. Hocalarımızdan da çok memnunuz, sağ olsunlar bizim yaşımıza uygun hareketler yaptırıyorlar. Burası olmasa başka yerde spor yapma şansımız yok. Salon ücretleri pahalı olduğu için burası bize çok fayda sağlıyor. Her kesimden insan gelebiliyor.

Ahmet Hürsel: Bu hizmetin sağlıklı yaşam için çok faydalı olduğunu söyleyen Ahmet Hürsel ise, Bu hizmetlerin bu şekilde devam etmesini istiyoruz. Burası sayesinde daha zinde hissediyoruz, nefes alış verişlerimiz bile düzeldi. Ağrılarımız azaldı. Sabahın erken saatlerinde spor yapmak çok güzel bir şey, kendimize geliyoruz. Uykumuz düzene girdi ve daha rahat uyuyabiliyoruz.

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN KENT SAKİNLERİNİN GÜNE DAHA DİNÇ VE SAĞLIKLI BAŞLAMASI İÇİN DÜZENLEDİĞİ SABAH SPORU ETKİNLİKLERİ SÜRÜYOR. KARAALİOĞLU PARKI VE KONYAALTI SAHİL YAŞAM PARKI’NDA GERÇEKLEŞTİRİLEN DERSLER, HER YAŞTAN SPORSEVER TARAFINDAN YOĞUN İLGİ GÖRÜYOR.