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Antalya'da Sea To Sky Enduro Yarışı Heyecanı

Hard Enduro Dünya Şampiyonası'nda şampiyonlar Kemer'de belirlenecek.

Yayın Tarihi: 17.09.2024 12:03
Güncelleme Tarihi: 17.09.2024 12:03
Antalya'da Sea To Sky Enduro Yarışı Heyecanı

Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı'nda Şampiyonluk Hesapları

Antalya'da düzenlenecek Hard Enduro Dünya Şampiyonasının 6. ayağı olan Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı, 10-12 Ekim tarihlerinde Kemer'de sporseverleri bir araya getiriyor. Yarış, uluslararası motosiklet otoritesi FIM tarafından onaylı bir organizasyon olarak ön plana çıkıyor.

Şampiyonluk İçin Mücadele

Bu sezonki 6. etapta, yarışmacılar son puanlama öncesinde büyük bir çekişmeye sahne olacak. Genel klasman lideri olan Alman motosikletçi Manuel Lettenbichler, 90 puanla birinciliğini korumaya çalışırken, Güney Afrikalı Wade Young da 81 puanla zirveye çıkmak için mücadele edecek.

Deneyimli Sporcuların Rekabeti

Mario Roman, 2019 yılında bu etapta kazandığı başarı ve 74 puan ile genel klasmanda üçüncü sırada olarak, rakiplerinin hatalarını değerlendirme peşinde. Sea To Sky parkurunda en iyi performansı sergilemek için yarışacak.

Organizasyon ve Destekçiler

Yarış, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Antalya Valiliği, Türkiye Motosiklet Federasyonu ve Kemer Kaymakamlığı gibi önemli kurumların destekleriyle gerçekleştirilecek. Ayrıca, Spor Toto, KTM, Cazador, Red Bull Türkiye, Castrol, Talay Lojistik ve Emiray Group gibi sponsorlar da destek vermekte.

Kemer'in muhteşem doğal güzelliklerinde, deniz seviyesinden başlayarak 2,365 metrelik Tahtalı Dağı'nın zirvesinde sona erecek olan bu zorlu parkur, motosiklet tutkunları için unutulmaz anlar yaşatacak. Hard Enduro Dünya Şampiyonası'nın ardından, son ayak İspanya'da gerçekleşecek.

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