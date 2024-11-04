Antalya'da Uluslararası Kano Federasyonu Genel Kurulu Düzenlenecek

Uluslararası Kano Federasyonu Genel Kurulu Antalya'da

Uluslararası Kano Federasyonu (ICF) Genel Kurulu, 7-8 Kasım tarihleri arasında Antalya'da yapılacak. Bu önemli etkinlik, Türkiye'de ilk kez gerçekleştiriliyor ve kano camiası yeni başkanını seçecek.

Adaylık ve Seçim Süreci

Alman Thomas Konietzko bu seçimde tek aday olarak yarışacakken, Türkiye Kano Federasyonu Başkanı Alper Cavit Kabakçı ise ICF yönetim kurulu üyeliği için adaylığını açıklamış durumda. Bu durum, Türk kano sporu için büyük bir fırsat sunuyor.

Önemli İsimler Katılacak

Genel kurula Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Başkanı Thomas Bach ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Başkanı Uğur Erdener'in katılması beklenerek, etkinliğin önemine dikkat çekiliyor.