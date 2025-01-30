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Antalya'da Uluslararası Pickleball Turnuvası Heyecanı Başladı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen uluslararası pickleball turnuvası, 11 ülkeden 60 sporcuyu bir araya getirdi.

Yayın Tarihi: 30.01.2025 17:16
Güncelleme Tarihi: 30.01.2025 17:16
Antalya'da Uluslararası Pickleball Turnuvası Heyecanı Başladı

Uluslararası Pickleball Turnuvası Antalya'da Gerçekleşiyor

Uluslararası Pickleball Federasyonu Türkiye temsilciliği tarafından Antalya'nın Manavgat ilçesinde, uluslararası pickleball turnuvası düzenlendi. Bu etkinlik, sporseverlere unutulmaz deneyimler sunma hedefiyle organize edildi.

Katılımcılar ve Ödüller

Turnuvaya, Türkiye başta olmak üzere Polonya, İngiltere, Rusya, Ukrayna gibi 11 ülkeden toplamda 60 sporcu katıldı. Organizasyonun Türkiye temsilcisi Davut Güngör, turnuvada üç farklı kategoride dereceye girecek 8 sporcuya para ödülü verileceğini bildirdi.

Türkiye'nin Spor Alanındaki Yükselişi

Güngör, turnuvanın farklı ülkelerden ilgi gördüğünü vurgulayarak, bu organizasyonun Türkiye'nin spor alanındaki yükselişinin somut bir göstergesi olduğunu ifade etti. Ayrıca, bu etkinliğin Türkiye'de düzenlenen ilk resmi uluslararası pickleball turnuvası olduğunu belirtti.

Davut Güngör, Antalya'da inşa edilen profesyonel kapalı pickleball kortlarının, Türkiye'nin spor altyapısındaki gelişmişliğini ve uluslararası spor merkezi olma vizyonunu gözler önüne serdiğini aktardı.

Final Maçları ve Ödül Töreni

Bu heyecan dolu turnuva, yarın yapılacak final maçları ve ödül töreniyle sona erecek.

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