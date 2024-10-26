Antalya Derbisi: Alanyaspor ile Antalyaspor 17. Randevuda

Yarın Antalya Derbisi Heyecanı

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında, Corendon Alanyaspor ile Onvo Antalyaspor yarın zorlu bir derbi mücadelesine çıkacak. Karşılaşma, GAİN Park Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak.

Hakem Yasin Kol Yönetiyor

Bu önemli maçı, hakem Yasin Kol yönetecek. Ligin ilk 9 haftasında Alanyaspor, 9 puan toplarken, Antalyaspor ise 8 puanda kaldı.

Takımda Sakatliklar ve Cezalılar

Alanyaspor'un teknik direktörü Fatih Tekke, yarınki maçta sakatlıkları bulunan Furkan Bayır ve sarı kart cezası bulunan Jure Balkovec'in forma giyemeyeceğini açıkladı. Antalyaspor'da ise teknik direktör Alex de Souza, sakat oyuncular Bünyamin Balcı, Emrecan Uzunhan, Bahadır Öztürk ve Mert Yılmaz'ın maçta yer almayacaklarını belirtti.

Süper Lig Tarihindeki Randevular

Süper Lig'de Antalyaspor ile Alanyaspor, bugüne dek 16 kez birbirleriyle karşılaştı. Bu karşılaşmalarda Antalyaspor, 8 galibiyet alarak rakibine karşı üstünlüğünü sürdürmekte. Ayrıca, 3 maçta beraberlikle sonuçlanırken, Alanyaspor 5 maçta galip geldi. Antalyaspor, bu fraonitede 25 gol atarken, Alanyaspor 19 golle yanıt verdi.