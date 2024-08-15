Antalya'nın Sea To Sky Enduro Yarışı, Dünya Şampiyonası'na Katıldı

Sea To Sky Enduro Yarışı'na Dünya Şampiyonası'nda Onay

Antalya'da 15 yıldır düzenlenen Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı, Dünya Motosiklet Federasyonu (FIM) tarafından Hard Enduro Dünya Şampiyonası'na dahil edildi.

Bu Yılki Yarış Detayları

Kemer ilçesinde bu yıl 15. kez gerçekleştirilecek olan yarış, FIM tarafından düzenlenen 7 etaptan oluşan Hard Enduro Dünya Şampiyonası'nın 6. ayağı olarak yapılacak. İlk kez Kemer Enduro Motosiklet Kulübü tarafından 2010 yılında 71 sporcunun katılımıyla düzenlenen bu prestijli etkinlik, İngiltere, Avusturya, Sırbistan, Romanya ve ABD etaplarının ardından, 10-12 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Destekleyen Kurumlar ve Sponsorluk

Yarış; Gençlik ve Spor Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Antalya Valiliği, Türkiye Motosiklet Federasyonu, Kemer Kaymakamlığı ve Olympos Teleferik'in katkılarıyla gerçekleştirilecek. Ayrıca Spor Toto, KTM, Cazador ve Red Bull Türkiye gibi sponsorların destekleriyle Kemer'in doğal güzelliklerinde yapılacak.

Yarış Etapları ve Programı

Deniz seviyesinden başlayıp, 2365 metrelik Tahtalı Dağı'nın zirvesinde sona erecek olan yarış, plaj, orman ve dağ gibi üç ayrı alanda gerçekleştirilecek. Yarış, 10 Ekim Perşembe günü plaj etabı ile başlayacak, 11 Ekim Cuma günü orman etabı ve 12 Ekim Cumartesi günü dağ etabı ile devam edecek. Yarış, 12 Ekim Cumartesi günü madalya töreni ve sonrası parti ile son bulacak. Ayrıca, bu etkinlik Red Bull TV'den canlı olarak yayınlanacak.

Organizasyonun Önemi

Kemer Enduro Motosiklet Kulübü Başkanı Semih Özdemir, Sea To Sky etkinliğinin yıllar içinde dünyanın en ekstrem spor organizasyonlarından biri haline geldiğini ifade ederek: "Kemer'de dünyanın en iyi yarışçılarını ve spor medyasını ağırlayacağız. Türkiye için büyük bir tanıtım fırsatı olacak. Bir dünya şampiyonasını ülkeye kazandırmış olmaktan gurur duyuyoruz." dedi. Özdemir ayrıca, etkinliğin kültürel turları içeren 'Tatil + Enduro = Sea To Sky' mottosuyla, Türkiye'nin spor turizmi etkinlikleri arasında öne çıkacağını belirtti.