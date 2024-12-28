DOLAR
35,14 0,2%
EURO
36,59 -0,04%
ALTIN
2.956,43 0,02%
BITCOIN
3.325.460,95 -0,24%

Antalya Ultra Maratonu Heyecanıyla İlk Gün Sona Erdi

Antalya'da düzenlenen Ultra Maratonu'nda 44 ülkeden 1500 sporcu mücadele etti. İlk gün yarışları farklı kategorilerde gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 28.12.2024 17:54
Güncelleme Tarihi: 28.12.2024 18:11
Antalya Ultra Maratonu Heyecanıyla İlk Gün Sona Erdi

Antalya'da Ultra Maraton Coşkusu!

Antalya'da Europe Trail Cup 2024 kapsamında düzenlenen dördüncü Antalya Ultra Maratonu, bu yıl büyük bir katılımla başladı. Konyaaltı Belediyesi'nin destekleriyle organize edilen etkinlik, 44 ülkeden yaklaşık 1500 sporcuyu bir araya getiriyor.

Yarışın İlk Günü

Maratonun ilk gününde 22, 31, 57 ve 85 kilometre kategorilerinde zorlu yarışlar yapıldı. Yarışlar, belediye binası önünden verilen start ile başladı ve ilçe merkezinden uzaklaşarak 28 kilometre mesafede bulunan Geyikbayırı Mahallesi'nde sona erdi. Sporcular, bazen 2000 rakıma kadar çıkan parkurlarda hem rakipleri hem de zorlu doğa koşullarıyla mücadele etti.

Öne Çıkan Sporcular

Yarışlarda başarılı sonuçlar elde eden sporcular arasında:

  • 22 kilometre kategorisinde Türk sporcu Hasan Akdoğan birinci oldu.
  • 31 kilometre erkekler kategorisinde Rus sporcu Vasily Permitin, 2:33:36'lık derecesiyle birinci sırayı aldı.
  • 57 kilometre kategorisinde Ermenistan'dan Anton Zhvakin 5:27:44'lük derecesiyle liderlik koltuğuna oturdu.
  • 85 kilometre'de ise Rusya'dan Farkhad Isakov, 6:03:46'lık derecesiyle birincilik elde etti.

Başkan Kotan'dan Açıklamalar

Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, gazetecilere verdiği demeçte, parkurun dağ kısmında kar yağarken, şehir kısmında yağmur olmasına rağmen hiçbir aksaklık yaşanmadığını açıkladı. Kotan, yarışmaya katılan sporcuların yüzde 40'ının yabancı olduğunu belirtti.

Maratonun yarın yapılacak kısa parkurlarla sona ereceğini ifade eden Kotan, "Parkurlar çok zor. Zaman zaman taşların üzerinden atlıyor, derelerden geçiyoruz. Bu zorluklar arasında sporculara destek verdik. Bugün başarılara ve zorluklara tanıklık ettik," dedi.

Antalya'da Europe Trail Cup 2024 kapsamında bu yıl dördüncüsü düzenlenen Antalya Ultra Maratonu...

Antalya'da Europe Trail Cup 2024 kapsamında bu yıl dördüncüsü düzenlenen Antalya Ultra Maratonu başladı. Konyaaltı Belediyesinin destekleriyle gerçekleştirilen ve 44 ülkeden 1500 sporcunun katıldığı maratonun ilk gününde 22, 31, 57 ve 85 kilometre kategorilerinde yarışlar gerçekleştirildi.

Antalya'da Europe Trail Cup 2024 kapsamında bu yıl dördüncüsü düzenlenen Antalya Ultra Maratonu...

Antalya'da Europe Trail Cup 2024 kapsamında bu yıl dördüncüsü düzenlenen Antalya Ultra Maratonu başladı. Konyaaltı Belediyesinin destekleriyle gerçekleştirilen ve 44 ülkeden 1500 sporcunun katıldığı maratonun ilk gününde 22, 31, 57 ve 85 kilometre kategorilerinde yarışlar gerçekleştirildi.

İLGİLİ HABERLER

Sigara Alımlarında Yeni Dönem: Ek Ücret Talepleri Yasaklandı

Emeklilere Ücretsiz Diş Protezi ve İmplant Müjdesi: 2025'te Başlıyor!

Yeni Yılda Kredi Faiz Oranları Değişiyor! Ev Alma Hayali Gerçek olacak

Üniversite Öğrencilerine 10 Aylık Destek: 60 Bin Öğrenciye 10.000 TL Ödenecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Antalya Ultra Maratonu Heyecanıyla İlk Gün Sona Erdi
2
Galatasaray'ın sakat yıldızlarından derbi öncesi sevindiren haber
3
Türkiye Hokey Federasyonu ve Navek Arasında Önemli Sponsorluk Anlaşması
4
Mersin Spor, TOFAŞ'ı Yenerek Öne Geçti: 79-58
5
Antalyaspor, Eyüpspor Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor
6
Derrick Köhn Galatasaray'a Veda Etti
7
Sivassporlu Futbolcular Laktat Testine Tabi Tutuldu

4 Bankadan Faiz Kararı: Mevduat Getirilerinde Son Durum!

Emeklilere Ücretsiz Diş Protezi ve İmplant Müjdesi: 2025'te Başlıyor!

Resmi Gazete’de son dakika yüzde 42 zam kararı! O ödemelere de zam geldi

Emekli Maaşlarında Kritik Uyarı: Zam Beklerken %25 Düşüş Tehlikesi

Faiz İndirimi: Kredi Kartı Faizleri Düşecek Mi?

Yeni Yılda 750 TL Geri Ödeme Fırsatı! Ziraat Bankası'ndan Alışverişe Özel Kampanya

Sigara Alımlarında Yeni Dönem: Ek Ücret Talepleri Yasaklandı

Üniversite Öğrencilerine 10 Aylık Destek: 60 Bin Öğrenciye 10.000 TL Ödenecek

Yeni Yılda Kredi Faiz Oranları Değişiyor! Ev Alma Hayali Gerçek olacak

ÖTV Muafiyetli Araç Alımları İçin Yeni Düzenlemeler! Süre Uzatıldı

Çalışanlara Müjde: Yüzde 20 Zam ve Saat Başına 40 TL Artış!

Resmi Gazete'de ÖTV Zammı Onaylandı: Yüzde 12.5 Artış Uygulanacak