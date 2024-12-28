Antalya Ultra Maratonu Heyecanıyla İlk Gün Sona Erdi

Antalya'da Ultra Maraton Coşkusu!

Antalya'da Europe Trail Cup 2024 kapsamında düzenlenen dördüncü Antalya Ultra Maratonu, bu yıl büyük bir katılımla başladı. Konyaaltı Belediyesi'nin destekleriyle organize edilen etkinlik, 44 ülkeden yaklaşık 1500 sporcuyu bir araya getiriyor.

Yarışın İlk Günü

Maratonun ilk gününde 22, 31, 57 ve 85 kilometre kategorilerinde zorlu yarışlar yapıldı. Yarışlar, belediye binası önünden verilen start ile başladı ve ilçe merkezinden uzaklaşarak 28 kilometre mesafede bulunan Geyikbayırı Mahallesi'nde sona erdi. Sporcular, bazen 2000 rakıma kadar çıkan parkurlarda hem rakipleri hem de zorlu doğa koşullarıyla mücadele etti.

Öne Çıkan Sporcular

Yarışlarda başarılı sonuçlar elde eden sporcular arasında:

22 kilometre kategorisinde Türk sporcu Hasan Akdoğan birinci oldu.

Türk sporcu birinci oldu. 31 kilometre erkekler kategorisinde Rus sporcu Vasily Permitin , 2:33:36'lık derecesiyle birinci sırayı aldı.

kategorisinde Rus sporcu , 2:33:36'lık derecesiyle birinci sırayı aldı. 57 kilometre kategorisinde Ermenistan'dan Anton Zhvakin 5:27:44'lük derecesiyle liderlik koltuğuna oturdu.

Ermenistan'dan 5:27:44'lük derecesiyle liderlik koltuğuna oturdu. 85 kilometre'de ise Rusya'dan Farkhad Isakov, 6:03:46'lık derecesiyle birincilik elde etti.

Başkan Kotan'dan Açıklamalar

Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, gazetecilere verdiği demeçte, parkurun dağ kısmında kar yağarken, şehir kısmında yağmur olmasına rağmen hiçbir aksaklık yaşanmadığını açıkladı. Kotan, yarışmaya katılan sporcuların yüzde 40'ının yabancı olduğunu belirtti.

Maratonun yarın yapılacak kısa parkurlarla sona ereceğini ifade eden Kotan, "Parkurlar çok zor. Zaman zaman taşların üzerinden atlıyor, derelerden geçiyoruz. Bu zorluklar arasında sporculara destek verdik. Bugün başarılara ve zorluklara tanıklık ettik," dedi.

Antalya'da Europe Trail Cup 2024 kapsamında bu yıl dördüncüsü düzenlenen Antalya Ultra Maratonu başladı. Konyaaltı Belediyesinin destekleriyle gerçekleştirilen ve 44 ülkeden 1500 sporcunun katıldığı maratonun ilk gününde 22, 31, 57 ve 85 kilometre kategorilerinde yarışlar gerçekleştirildi.

Antalya'da Europe Trail Cup 2024 kapsamında bu yıl dördüncüsü düzenlenen Antalya Ultra Maratonu başladı. Konyaaltı Belediyesinin destekleriyle gerçekleştirilen ve 44 ülkeden 1500 sporcunun katıldığı maratonun ilk gününde 22, 31, 57 ve 85 kilometre kategorilerinde yarışlar gerçekleştirildi.