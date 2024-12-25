Antalya Ultra Maratonu'na 1500 Sporcu ve 44 Ülkeden Katılım Bekleniyor

Antalya Ultra Maratonu'na büyük katılım

Antalya'da bu yıl dördüncüsü düzenlenecek Antalya Ultra Maratonu'na 44 ülkeden 1500'den fazla sporcunun katılması bekleniyor. Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, 28-29 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek ultra maratona ilişkin düzenlediği basın toplantısında, organizasyona katılımcı sayısının her yıl artarak devam ettiğini açıkladı.

Uluslararası tanıtım fırsatı

Kotan, Avrupa'nın önde gelen spor kanallarında ultra maraton sayesinde hem Konyaaltı hem de Antalya'nın güzelliklerinin tanıtılacağını belirtti. "Bu organizasyon Avrupa'nın seçkin ultra maratonları arasında yer alıyor. Maratona 44 ülkeden en az 1500 sporcu kayıt yaptırdı ve yarışmaya katılacak sporcuların yüzde 32'si yabancı uyruklu" dedi.

Çocuklar için koşu etkinliği

Antalya Ultra Maratonu'na tüm sporseverleri davet eden Kotan, yaklaşık 120 çocuğun katılacağı 3 farklı kategoride çocuk koşusu yapılacağını kaydetti.

Değişken parkur ve zorlu koşullar

Maraton, cumartesi günü saat 04.30'da Konyaaltı Belediyesi önünden start alacak ve 5, 12, 31, 57 ve 85 kilometrelik farklı parkurlarda gerçekleştirilecek. Kotan, "Sıfır rakımdan başlayıp 2 bin rakıma kadar çıkan değişik rakımlara sahip parkurda yarışacağız. Bu süreçte sporcular, denizin mavisinden karın beyazına doğru koşacak" diye belirtti. Ayrıca, organizasyona destek veren sponsorlarına teşekkür etti.

Organizasyonun önemi

Organizasyonun sorumlu ismi Ali Cem Aktaş, maratonun Antalya'nın tanıtımı için büyük bir fırsat sunduğuna vurgu yaparak, "Europe Trail Cup 2024'te yer alan 19 yarışın son etabı ve finali Antalya'da düzenlenecek. Yabancı koşucu sayımız giderek artmaya başladı; dördüncü yılımıza rağmen bu oldukça önemli bir oran. Bu sayılar daha da yükselebilir" ifadelerini kullandı.

Antalya'da bu yıl dördüncüsü düzenlenecek Antalya Ultra Maratonu ile ilgili Konyaaltı Belediyesi'nde basın toplantısı düzenlendi. Toplantıya, Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan (ortada), organizasyon sorumlusu Ali Cem Aktaş (sağ 2) ve sponsor firmaların temsilcileri katıldı.

Antalya'da bu yıl dördüncüsü düzenlenecek Antalya Ultra Maratonu ile ilgili Konyaaltı Belediyesi'nde basın toplantısı düzenlendi. Toplantıya, Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan (ortada), organizasyon sorumlusu Ali Cem Aktaş (sağ 2) ve sponsor firmaların temsilcileri katıldı.