Antalyaspor 1-0 Gençlerbirliği — Emre Belözoğlu: 'Bu ligde maç kazanmak hiç kolay değil'

Antalyaspor 1-0 Gençlerbirliği — Emre Belözoğlu'dan maç değerlendirmesi

Maç Sonrası Açıklamalar

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup eden Hesap.com Antalyaspor'un teknik direktörü Emre Belözoğlu, maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

"Kazanan taraf olmak önemli ve değerli. Bu ligde maç kazanmak hiç kolay değil."

Belözoğlu, Eryaman Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında kazandıkları için mutlu olduğunu ancak oyunun genelinden tamamen memnun olmadığını belirtti.

Detaylı Değerlendirme

Belözoğlu sözlerine şu ifadelerle devam etti:

"Antalyaspor'un iç saha ve deplasman performansları gece ve gündüz gibi farklıydı. Bugün biz kazandık. Oyunun belli bölümünde bence kazanmayı hak eden oyunu oynadık. Pozisyonlara da girdik, atabilirdik de. Gençlerbirliği de pozisyonuna girdi, atabilirdi. Yani ortada bir maç, bazen onlara geldi, bazen bize geldi ama kazanan taraf olmak önemli ve değerli. Bu ligde maç kazanmak hiç kolay değil. Bugün biz 6 puanla ligin iki maçını kazanmış Antalyaspor olarak evimize giderken taraftarımıza bunu armağan edelim. Buraya gelmiş bütün taraftarlarımıza teşekkür ediyorum."

Takımının yenilik sürecine de değinen Belözoğlu, oyuncu kadrosundaki kısa süreli birlikteliklere dikkat çekti:

"Bugün sahada yer alan oyuncularımızdan dört-beş tanesi 2-2,5 hafta önce aramıza katıldı. Sezon başı kampına yaklaşık 11-12 altyapı oyuncusuyla çıktık. Bu nedenle bizim için kolay bir sezon başlangıcı olmadı ama şükürler olsun iki maçta 6 puan topladık. Bu süreçte kervanı yolda düzmeye çalışıyoruz. Oyuncularımın performansından memnunum. Gücümüze göre iyi işler yaptığımızı düşünüyorum."

Oyun Felsefesi ve Gençlere Şans

Her maça kazanma hedefiyle çıktığını vurgulayan Belözoğlu, taktik yaklaşımını şöyle özetledi:

"Her maçı kazanma planı yapıyorum ve bunu da oyuncularımla paylaşıyorum. Elbette her maçın senaryosu farklıdır ama benim için tek plan kazanmak üzerine kurulu. Bugün de ikinci maçımızı kazandık. İlk hafta içeride çok güçlü bir rakip olan Kasımpaşa’yı mağlup ettik, bugün de Gençlerbirliği karşısında kazandık. Oyunculuk dönemimde de, teknik adamlık dönemimde de her zaman kazanma odaklı oldum. Kazanırız ya da kazanamayız, bu ayrı bir konu ama ben her zaman sadece kazanmayı planlarım."

Genç oyunculara şans vermeye devam edeceğini belirten Belözoğlu, altyapıdan gelen oyunculara atıfta bulundu:

"Elimizde 16-17 yaş grubunda çok kaliteli isimler var. Onları zaman zaman A takımla antrenmana çıkarıyoruz. Geçen hafta Hasan Yakub'u oynattık, bu hafta Ali'ye şans verdik. Belki Ege'yi de oyuna alabilirdik. Bu oyuncuların doğru zamanda ve doğru yerde sahaya çıkmaları çok önemli. Ben de elimden geldiğince onlara şans vermeye devam edeceğim."

Ankaragücü ile İlişkisi

Eski takımı MKE Ankaragücü hakkında yöneltilen soruya Belözoğlu şu yanıtı verdi:

"Ankaragücü'nde görev yaptığım dönemde elimden gelen gayreti gösterdim. Küme düşmeleri beni gerçekten üzdü ama bu büyük camianın bunun da üstesinden geleceğine inanıyorum. Benim için her zaman özel bir yerde kalacak. Futbolda bazen işler yolunda gitmez, hatalar olur. Ben de sorumluluklarımı her zaman üstlendim. Ankaragücü'nün daha iyi günler göreceğine inanıyorum."