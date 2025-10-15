Antalyaspor, 19 Ekim'deki Gaziantep FK maçına hazırlanıyor

Antalyaspor, Trendyol Süper Lig 9. haftasında 19 Ekim Pazar deplasmanda oynayacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarını Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde sürdürdü.

Yayın Tarihi: 15.10.2025 18:11
Güncelleme Tarihi: 15.10.2025 18:11
Antalyaspor, 19 Ekim'deki Gaziantep FK maçına hazırlanıyor

Antalyaspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trendyol Süper Lig 9. hafta öncesi son çalışmalar

Hesap.com kaynaklı açıklamaya göre, Antalyaspor Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında oynayacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürdü. Karşılaşma 19 Ekim Pazar günü deplasmanda gerçekleştirilecek.

Kulüpten yapılan açıklamada, kırmızı-beyazlıların Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde antrenman yaptığı belirtildi.

Isınma çalışmalarının ardından ekibin çabukluk, koordinasyon ve pas idmanları gerçekleştirdiği, antrenmanın dar alanda yapılan çift kale maç ile sona erdiği aktarıldı.

Akdeniz ekibi, yarın yapacağı antrenmanla Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürecek.

Hesap.com Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Gaziantep FK ile 19 Ekim Pazar günü...

Hesap.com Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Gaziantep FK ile 19 Ekim Pazar günü deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde devam etti.

Hesap.com Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Gaziantep FK ile 19 Ekim Pazar günü...

İLGİLİ HABERLER

İnci Taneleri Yeni Sezon Tarihi Kesinleşti: Şubat 2026'da Ekranda

2025-2026 KYK Burs Başvuruları: GSB'den Resmi Açıklama Bekleniyor

Eskişehir'de Halk Ekmek Zammı: Bugün Devreye Alınacak

Manisa'da 'Üniversiteye Yolculuk Kartı' ile Mezuna Kalanlara Ulaşım Desteği

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sivasspor'un Önceliği Play-Off: Korkmaz'tan Keçiörengücü Mesajı
2
Antalyaspor, 19 Ekim'deki Gaziantep FK maçına hazırlanıyor
3
24. Bosphorus Cup'ta Şampiyon: Rossko Racer JPK 1180
4
Düzce'de Zorlu Mücadele: Küçük Erkekler Türkiye Güreş Şampiyonası Tamamlandı
5
Abdullah Kayapınar, Kahire'de 49 Kilo Dünya Şampiyonu
6
Doğan: Kulüpler Birliği Her Ay Toplanacak, Türk Futbolu İçin Adımlar Atılacak
7
Trabzonspor 2-1 Beşiktaş — Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi

Citroën'de PSA Finans Ayrıcalığı: Kişiye Özel Krediler ve Balon Ödeme Seçenekleri

2025 EGM Maaş Promosyonu: 270.000 TL ve 600.000 TL Faizsiz Kredi Talebi — İhale Ekimde

Manisa'da 'Üniversiteye Yolculuk Kartı' ile Mezuna Kalanlara Ulaşım Desteği

Metro Turizm 10 TL Dönüş Bileti: Türkiye Genelinde Kış Kampanyası

İnci Taneleri Yeni Sezon Tarihi Kesinleşti: Şubat 2026'da Ekranda

İBB Burs Başvurusu İçin Son Gün: 17 Ekim 2025 — Sonuç Tarihi Ne Zaman?

Eskişehir'de Halk Ekmek Zammı: Bugün Devreye Alınacak

Başakşehir Avrasya Konutları 2: Bu Yıl Teslim, %20 Peşinat ve 36 Ay Vade

2025 Pastırma Sıcakları: Kasım Sürprizi Geliyor mı?

Kasım Ara Tatili 2025: İlk Tatil 9 Gün Sürecek

2025-2026 KYK Burs Başvuruları: GSB'den Resmi Açıklama Bekleniyor

Elektrik Faturaları: 1 Ocak 2026'da Yeni Tüketim Sınırı Getiriliyor