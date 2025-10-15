Antalyaspor, 19 Ekim'deki Gaziantep FK maçına hazırlanıyor

Antalyaspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trendyol Süper Lig 9. hafta öncesi son çalışmalar

Hesap.com kaynaklı açıklamaya göre, Antalyaspor Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında oynayacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürdü. Karşılaşma 19 Ekim Pazar günü deplasmanda gerçekleştirilecek.

Kulüpten yapılan açıklamada, kırmızı-beyazlıların Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde antrenman yaptığı belirtildi.

Isınma çalışmalarının ardından ekibin çabukluk, koordinasyon ve pas idmanları gerçekleştirdiği, antrenmanın dar alanda yapılan çift kale maç ile sona erdiği aktarıldı.

Akdeniz ekibi, yarın yapacağı antrenmanla Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürecek.

Hesap.com Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Gaziantep FK ile 19 Ekim Pazar günü deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde devam etti.