Antalyaspor, Adana Demirspor ile Karşılaşıyor

Antalyaspor, Adana Demirspor'u Ağırlıyor

Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında yarın Adana Demirspor ile karşılaşacak. Maç, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak. Mücadelenin hakemi Yasin Kol olacak.

Sezon Performansı

Bu sezon Antalyaspor, teknik direktör Alex de Souza yönetiminde çıktığı ilk dört haftada bir galibiyet, bir beraberlik ve iki mağlubiyet elde etti. Böylece 4 puanla 11. sırada yer alıyor.

Kırmızı-beyazlılar, geride kalan 4 maçta 7 gol atarken, kalesinde ise 11 gol gördü. Lige, 0-0 berabere biten Göztepe maçıyla başlayan ekip, ikinci maçında Beşiktaş’a deplasmanda 4-2 yenilerek zor bir başlangıç yaptı. İlk galibiyetini ise üçüncü haftada iç sahada Atakaş Hatayspor karşısında 3-2'lik skorla elde etti. Ancak geçen hafta RAMS Başakşehir deplasmanında 5-2’lik bir mağlubiyet aldı.

Eksik Oyuncular

Antalyaspor, Adana Demirspor maçı öncesinde, kırmızı kart cezası bulunan Güray Vural ile sakatlığı süren Bünyamin Balcı dışında önemli bir eksik bulunmuyor.