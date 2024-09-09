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Antalyaspor, Adana Demirspor Maçına Hazırlıklarını Başlattı

Antalyaspor, 16 Eylül'de Adana Demirspor ile oynayacağı maç için hazırlıklara başladı. Antrenman detayları ve başkanın katılımı haberde.

Yayın Tarihi: 09.09.2024 23:19
Güncelleme Tarihi: 09.09.2024 23:26
Antalyaspor, Adana Demirspor Maçına Hazırlıklarını Başlattı

Antalyaspor, Adana Demirspor Maçına Hazırlanıyor

Antalyaspor, Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Adana Demirspor ile 16 Eylül Pazartesi günü karşılaşacak. Kırmızı-beyazlı ekip, bu önemli maç için hazırlıklara hız kesmeden başladı.

Hazırlıklar Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde

Yapılan açıklamaya göre, Akdeniz temsilcisi Adana Demirspor mücadelesi için akşam saatlerinde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde toplandı. Antrenman, teknik direktör Alex de Souza yönetiminde gerçekleştirildi.

Taktik Çalışmalar Üzerinde Duruldu

Futbolcular, hazırlık sırasında taktiksel çalışmalar üzerinde yoğunlaştı. Bu önemli idmanı, Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe de yakından takip etti. Takımın motivasyonu ve performansı, başkanın da katılımıyla daha da artmış görünüyor.

Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Adana Demirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına...

Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Adana Demirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Adana Demirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına...

Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Adana Demirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Adana Demirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına...

Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Adana Demirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

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