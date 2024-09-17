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Antalyaspor, Alex de Souza'nın Yönetiminde Güçlü İlerliyor

Antalyaspor, teknik direktör Alex de Souza ile ikinci galibiyetini alarak puanını 7'ye çıkardı. Samudio ve Larsson öne çıktı.

Yayın Tarihi: 17.09.2024 11:06
Güncelleme Tarihi: 17.09.2024 11:15
Antalyaspor, Alex de Souza'nın Yönetiminde Güçlü İlerliyor

Antalyaspor, Sezonun İkinci Galibiyetini Elde Etti

Antalyaspor, sezonun ilk maçında Göztepe ile berabere kaldıktan sonra, sahasında Hatayspor ve Adana Demirspor'u yenmeyi başardı. Teknik direktör Alex de Souza yönetimindeki takım, Trendyol Süper Lig'de ikinci galibiyet sevincini yaşadı.

Sezona Beraberlikle Başladı

Kırmızı-beyazlı ekip, 10 Ağustos'ta Göztepe ile oynadığı ve 0-0 biten maçla 2024-25 sezonuna merhaba dedi. İkinci haftada Beşiktaş'a 4-2 yenilen takım, üçüncü haftada Hatayspor'u 3-2 mağlup ederek bu sezonki ilk galibiyetini aldı.

Son Maçta Adana Demirspor'u Yendi

1 Eylül'de oynanan RAMS Başakşehir maçında 5-2 mağlup olduktan sonra, 22 Eylül'de Adana Demirspor'u 2-1 yenerek puanını 7'ye çıkardı ve bu sezonki ikinci galibiyetini elde etti.

Samudio ve Larsson Takımın Yıldızları

Paraguaylı oyuncu Braian Samudio, Beşiktaş maçında iki golle sahneye çıkarak takımının en skorer oyuncusu oldu. Hatayspor karşısındaki penaltı ve Adana Demirspor maçındaki golle toplamda 4 gole ulaştı.

İsveçli futbolcu Sam Larsson, Başakşehir karşısında iki gol attıktan sonra Adana Demirspor mücadelesinde de rakip fileleri havalandırdı. Üst üste iki haftada üç golle başarılı bir performans sergiledi.

Yenilikler ve Transferler

Antalyaspor'un yeni transferi Andros Townsend, Adana Demirspor karşılaşmasında ilk kez forma giydi. İngiltere Championship ekiplerinden Luton Town'dan transfer edilen Townsend, 66 dakika sahada kaldı.

Lig sıralamasında 8. sırada yer alan Antalyaspor, Kasımpaşa'ya konuk olacağı 6. hafta mücadelesinde İstanbul'da ilk deplasman galibiyetini arayacak.

Teknik direktör Alex de Souza yönetimindeki Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'de bu sezonki ikinci...

Teknik direktör Alex de Souza yönetimindeki Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'de bu sezonki ikinci galibiyet sevincini yine sahasında yaşadı.

Teknik direktör Alex de Souza yönetimindeki Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'de bu sezonki ikinci...

Teknik direktör Alex de Souza yönetimindeki Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'de bu sezonki ikinci galibiyet sevincini yine sahasında yaşadı.

Teknik direktör Alex de Souza yönetimindeki Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'de bu sezonki ikinci...

Teknik direktör Alex de Souza yönetimindeki Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'de bu sezonki ikinci galibiyet sevincini yine sahasında yaşadı.

Teknik direktör Alex de Souza yönetimindeki Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'de bu sezonki ikinci...

Teknik direktör Alex de Souza yönetimindeki Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'de bu sezonki ikinci galibiyet sevincini yine sahasında yaşadı.

Teknik direktör Alex de Souza yönetimindeki Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'de bu sezonki ikinci...

Teknik direktör Alex de Souza yönetimindeki Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'de bu sezonki ikinci galibiyet sevincini yine sahasında yaşadı.

Teknik direktör Alex de Souza yönetimindeki Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'de bu sezonki ikinci...

Teknik direktör Alex de Souza yönetimindeki Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'de bu sezonki ikinci galibiyet sevincini yine sahasında yaşadı.

Teknik direktör Alex de Souza yönetimindeki Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'de bu sezonki ikinci...

Teknik direktör Alex de Souza yönetimindeki Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'de bu sezonki ikinci galibiyet sevincini yine sahasında yaşadı.

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