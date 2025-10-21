Antalyaspor, Başakşehir Maçı Hazırlıklarına Başladı

Hesap.com Antalyaspor, Trendyol Süper Lig 10. haftasında 26 Ekim Pazar günü sahasında oynayacağı RAMS Başakşehir maçı için Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde hazırlıklara başladı.

Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde Erol Bulut yönetiminde çalışma

Hesap.com Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında 26 Ekim Pazar günü sahasında oynayacağı RAMS Başakşehir maçı için hazırlıklara başladı.

Gaziantep FK karşılaşmasının ardından takım bir gün izin yaptıktan sonra, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde bir araya geldi.

Antalyaspor, ısınma hareketlarının ardından yapılan idmanda pas, savunma ve hücum çalışmaları ile antrenmanı tamamladı.

Akdeniz temsilcisi hazırlıklarına yarın devam edecek.

Hesap.com Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında RAMS Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarına, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde başladı.

Antalyaspor, Başakşehir Maçı Hazırlıklarına Başladı
