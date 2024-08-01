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Antalyaspor Başkanı Boztepe'den Transfer Müjdesi

Boztepe, Antalyaspor'un transferlerini tamamlayarak taraftarın gönlünü kazanmayı hedefliyor.

Yayın Tarihi: 01.08.2024 14:05
Güncelleme Tarihi: 01.08.2024 14:16
Antalyaspor Başkanı Boztepe'den Transfer Müjdesi

Antalyaspor'dan Transfer Müjdesi

Antalyaspor Kulübü Başkanı Sinan Boztepe, takımın transfer çalışmalarına dair önemli açıklamalarda bulundu. Boztepe, yeni sezon öncesinde iyi bir kamp süreci geçirdiklerini belirtirken, transfer engelini kaldırdıklarını vurguladı.

Taraftar İçin Transfer Planı

Bölgesel bir basın toplantısında konuşan Boztepe, "Kamp sürecimiz oldukça verimli geçti. İlk maçımıza kadar gereken transferleri tamamlayarak, Antalyaspor taraftarının gönlünü kazanmayı hedefliyoruz. Kulübümüzün, hak ettiği yüksek başarı ile yukarıda yer almasını istiyoruz," dedi.

Yayın İhalesi Üzerine Değerlendirmeler

Boztepe, ayrıca beIN Medya Grup ve TFF arasında imzalanan yeni medya yayın hakları ile ilgili düşüncelerini de paylaştı. "Bu yılki yayın ihalesi Anadolu kulüpleri için olumlu sonuçlar verecektir. Türk futboluna katkı sağlayacak gelirlerin artacağına inanıyoruz. TFF'ye güveniyoruz ve adil şartlarda bir lig düzeni temenni ediyoruz," ifadelerini kullandı.

Türkiye Futbol Federasyonu ve Yayıncı Kuruluş beIN Media Group arasında Trendyol Süper Lig ile...

Türkiye Futbol Federasyonu ve Yayıncı Kuruluş beIN Media Group arasında Trendyol Süper Lig ile Trendyol 1. Lig Yayın İhalesi imza töreni, Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Tören sonrasında Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe, basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Türkiye Futbol Federasyonu ve Yayıncı Kuruluş beIN Media Group arasında Trendyol Süper Lig ile...

Türkiye Futbol Federasyonu ve Yayıncı Kuruluş beIN Media Group arasında Trendyol Süper Lig ile Trendyol 1. Lig Yayın İhalesi imza töreni, Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Tören sonrasında Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe, basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Türkiye Futbol Federasyonu ve Yayıncı Kuruluş beIN Media Group arasında Trendyol Süper Lig ile...

Türkiye Futbol Federasyonu ve Yayıncı Kuruluş beIN Media Group arasında Trendyol Süper Lig ile Trendyol 1. Lig Yayın İhalesi imza töreni, Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Tören sonrasında Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe, basın mensuplarına açıklamada bulundu.

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