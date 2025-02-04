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Antalyaspor, Bodrum FK ile Karşılaşmaya Hazır

Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Bodrum FK ile yapacağı maç için hazırlıklarını tamamladı.

Yayın Tarihi: 04.02.2025 14:34
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 14:39
Antalyaspor, Bodrum FK ile Karşılaşmaya Hazır

Antalyaspor Hazırlıklarını Tamamladı

Onvo Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu'nun 2. haftasında yarın deplasmanda Sipay Bodrum FK ile yapacağı maça tüm hızıyla hazırlanıyor. Kırmızı-beyazlı ekip, teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde yoğun bir taktik çalışması gerçekleştirdi.

Son Antrenman ve Uçuş Detayları

Sipay Bodrum FK müsabakası öncesi son antrenmanını yapan Akdeniz temsilcisi, yarın saat 16.00'da özel uçakla Bodrum'a hareket edecek. Grey Beton Bodrum Stadı'nda yarın saat 15.30'da başlayacak bu zorlu karşılaşmada, hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy düdük çalacak.

Onvo Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 2. haftasında deplasmanda Sipay Bodrum FK ile...

Onvo Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 2. haftasında deplasmanda Sipay Bodrum FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde tamamladı.

Onvo Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 2. haftasında deplasmanda Sipay Bodrum FK ile...

Onvo Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 2. haftasında deplasmanda Sipay Bodrum FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde tamamladı.

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