Antalyaspor'da Mali Denge ve Transfer Planı: Perçin'den 23 Dosya, 7-8 Milyon Avro

Başkan Perçin açıkladı: Sezona iyi başlangıç ve mali değerlendirme

Antalyaspor Kulübü Başkanı Rıza Perçin, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında kulübün mali yapısı, transfer süreci ve takımın güncel durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Perçin, sezon başlangıcına ilişkin olarak "Allah’a şükürler olsun iyi başladık. Herhalde 10 yıldır ilk defa ikide iki yaparak sizlerin karşısına geçmiş bulunuyoruz. Biraz sevinçliyiz, gururluyuz." ifadelerini kullandı.

Mali dosyalar ve ödeme bilgileri

Yaklaşık iki aydır süren zorlu süreçten bahseden Perçin, FIFA ve diğer mercilerde bulunan dosyaların önemli kısmının kapatıldığını belirterek, "Şu ana kadar 23 dosyayı çözdük. Transfer engelini aşarak mevcut transferlerimizi gerçekleştirdik. Bugüne kadar bu süreçte 7-8 milyon avro civarında ödeme yaptık." dedi. Ancak işin bitmediğine vurgu yapan Perçin, yeni gelir kaynakları oluşturmanın ve sponsorluklar bulmanın zorunlu olduğunu söyledi.

Yapılandırma ve 'feda kampanyası' planı

Kulübün vergi ve SGK borçlarıyla ilgili yapılandırma başvurusu yapıldığını aktaran Perçin, ilerleyen günlerde Antalya Valiliği'nin izni ve kontrolünde bir 'feda kampanyası' başlatacaklarını bildirdi. Perçin, kampanyanın amacı olarak Antalyaspor sevdalılarının desteğiyle kulübün mali yapısına katkı sağlamayı gösterdi.

Tribünlere çağrı

Başkan, taraftarlara da çağrıda bulunarak özellikle iç saha maçlarında tribünleri doldurmalarını istedi; takımın bu enerjiye ihtiyacı olduğunu ve başarının birlikte büyütülmesi gerektiğini vurguladı.

Başkanvekili Emrah Çelik'in değerlendirmesi

Antalyaspor İkinci Başkanı Emrah Çelik ise mali dosyalar ve transfer sürecine ilişkin bilgi verdi. Çelik, "Mevcutta 30 dosyamız vardı. FIFA ve diğer mercilerdeki bu dosyaların yaklaşık 19’unu kapattık. Şu anda 2-3 problemli dosyamız kaldı, onlarla da pazarlık sürecimiz devam ediyor. Larsson ile ilgili bir sıkıntımız var. Bu sürecin ardından transfer engelini tamamen kaldıracağız." dedi.

Çelik, transfer planlarına ilişkin olarak da şunları aktardı: "Takımımıza 3 takviye yapacağız. Savic ile anlaştık. Bir kaleci ve bir de sağ forvet transferi planlıyoruz. Kaleci ile de anlaşma sağladık. Engelleri aştıktan sonra 3 transferimizi birlikte açıklayacağız."

