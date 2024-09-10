Antalyaspor'dan Ataberk Dadakdeniz Kiralık Transferi

Antalyaspor'dan Yeni Kiralık Transfer

Trendyol Süper Lig takımlarından Antalyaspor, genç kaleci Ataberk Dadakdeniz'in kiralanmasıyla ilgili önemli bir adım attı. 25 yaşındaki file bekçisi, gelecek sezon boyunca Trendyol 1. Lig temsilcisi Erzurumspor FK'de forma giyecek.

Kulüpten Resmi Açıklama

Kırmızı-beyazlı takım, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Futbolcumuz Ataberk Dadakdeniz'in 2024-25 sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda Erzurumspor FK ile anlaşmaya vardık. Kendisine verdiği hizmetler için teşekkür eder, yeni takımında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi. Yeni bir başlangıç

Ataberk, Erzurumspor'da yeni bir kariyer başlangıcı yapacak ve performansıyla dikkat çekmesi bekleniyor. Antalyaspor, genç kaleciyi yeniden transfer etmek için ilerleyen dönemlerde değerlendirmeler yapabilir.