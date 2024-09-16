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Antalyaspor'dan Yeni Transferler: Petrusenko ve Dursun İmzayı Attı

Antalyaspor, Oleksandr Petrusenko ve Abdurrahim Dursun için imza töreni düzenledi. Her iki futbolcu da kulübe katıldıkları için mutlu.

Yayın Tarihi: 16.09.2024 17:56
Güncelleme Tarihi: 16.09.2024 18:14
Antalyaspor'dan Yeni Transferler: Petrusenko ve Dursun İmzayı Attı

Antalyaspor'da İmza Töreni Coşkusu

Trendyol Süper Lig takımlarından Antalyaspor, iki yeni transferi için heyecan verici bir imza töreni gerçekleştirdi. Ukraynalı futbolcu Oleksandr Petrusenko ve Türk futbolcu Abdurrahim Dursun, özverili mücadeleleriyle takıma katkı sağlayacağına inandıklarını belirttiler.

Petrusenko'dan Lig Değerlendirmesi

İmza töreninde konuşan Oleksandr Petrusenko, "Süper Lig zorlu bir lig. Bu ligde yer almak benim gelişimim için çok önemli. Antalyaspor'a katıldığım için çok mutluyum," diyerek duygularını paylaştı. Ayrıca, Antalyaspor'un geçmişi ve taraftarlarının coşkusu hakkında bilgi sahibi olduğunu ifade eden Petrusenko, "Formayı giyip sahaya çıkmak için sabırsızlanıyorum," dedi.

Dursun: "Büyük Hedefler İçin Çalışmalıyız"

Yeni transferlerden Abdurrahim Dursun, Antalyaspor'a katılmanın kendisi ve takım arkadaşları için büyük bir fırsat olduğunu vurguladı. "Antalyaspor, büyük hedeflere sahip bir camia. Bu hakkıyla yer almalı," şeklinde konuştu. Dursun, daha önce büyük kulüplerde oynadığını ve Antalyaspor'u en iyi şekilde temsil etmek istediğini belirtti.

Başarı İhtimali ve Gelinmesi Gereken Hedefler

Antalyaspor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Demir, imza töreninde her iki transferin de takıma hayırlı olmasını dileyerek başarıların önünün açık olduğunu belirtti. Hem Petrusenko hem de Dursun, Antalyaspor'un Avrupa'da daha büyük hedefler koyabileceğini düşünerek, taraftarlarıyla buluşmayı dört gözle bekliyor.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, kadrosuna dahil ettiği futbolcular Oleksandr...

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, kadrosuna dahil ettiği futbolcular Oleksandr Petrusenko (fotoğrafta) ile Abdurrahim Dursun için Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde imza töreni düzenledi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, kadrosuna dahil ettiği futbolcular Oleksandr...

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, kadrosuna dahil ettiği futbolcular Oleksandr Petrusenko (fotoğrafta) ile Abdurrahim Dursun için Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde imza töreni düzenledi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, kadrosuna dahil ettiği futbolcular Oleksandr...

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, kadrosuna dahil ettiği futbolcular Oleksandr Petrusenko (fotoğrafta) ile Abdurrahim Dursun için Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde imza töreni düzenledi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, kadrosuna dahil ettiği futbolcular Oleksandr...

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, kadrosuna dahil ettiği futbolcular Oleksandr Petrusenko (fotoğrafta) ile Abdurrahim Dursun için Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde imza töreni düzenledi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, kadrosuna dahil ettiği futbolcular Oleksandr...

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, kadrosuna dahil ettiği futbolcular Oleksandr Petrusenko (fotoğrafta) ile Abdurrahim Dursun için Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde imza töreni düzenledi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, kadrosuna dahil ettiği futbolcular Oleksandr...

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, kadrosuna dahil ettiği futbolcular Oleksandr Petrusenko (fotoğrafta) ile Abdurrahim Dursun için Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde imza töreni düzenledi.

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