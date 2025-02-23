Antalyaspor, Emre Belözoğlu ile İç Sahada İlk Galibiyetini Aldı!

Emre Belözoğlu yönetimindeki Antalyaspor, Kasımpaşa'yı 2-1 yenerek iç sahada kritik bir galibiyete imza attı.

Yayın Tarihi: 23.02.2025 13:58
Güncelleme Tarihi: 23.02.2025 13:58
Antalyaspor, Emre Belözoğlu ile İç Sahada İlk Galibiyetini Aldı!

Antalyaspor, Emre Belözoğlu ile Sahasındaki İlk Galibiyetin Mutluluğunu Yaşıyor

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında, Onvo Antalyaspor, sahasında Kasımpaşa'yı 2-1 yenerek Emre Belözoğlu yönetiminde iç sahadaki ilk galibiyetini elde etti.

Kırmızı-beyazlı takım, önceki teknik direktör Alex de Souza ile yollarını ayırdıktan sonra Emre Belözoğlu'nun liderliğinde sahaya çıktı. Bu galibiyet, Belözoğlu'nun takımın başına geçmesinin ardından yapılan ilk iç saha karşılaşmasında kaydedildi.

Belözoğlu, yönetimindeki ilk maçında Göztepe'ye deplasmanda 1-0 kaybetmiş, ardından evinde Beşiktaş ile 1-1 berabere kalmıştı. Hatayspor'a karşı ligdeki 22. haftada 3-2'lik bir galibiyet elde eden Akdeniz ekibi, daha sonra Başakşehir ile 0-0 berabere kalırken, Adana Demirspor'a karşı da 1-1'lik bir sonuç çıkardı. Ancak bu hafta, Kasımpaşa'yı mağlup etmeyi başardı.

Antalyaspor Basın Sözcüsü Fatih Gürcü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kendi evimizde galibiyet özlemi Kasımpaşa maçı ile son buldu" dedi. Kasımpaşa'nın güçlü hücum hattına dikkat çeken Gürcü, Emre Belözoğlu'nun takımı iyi hazırladığına değindi. "Hoca ve futbolcularımızı tebrik ediyorum. 5 haftadır namağlup ilerliyoruz. Bu inanç ve kararlılıkla devam ederiz inşallah" ifadelerini kullandı.

Gürcü, Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş ile karşılaşacaklarını hatırlatarak, kupada da ilerlemek istediklerinin altını çizdi. Antalyaspor'un her maça kazanma hedefi ile çıktığını belirten Gürcü, bu motivasyonla takımın güzel günlerin beklediğini vurguladı.

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