Antalyaspor, Eyüpspor Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Onvo Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında 4 Ocak Cumartesi günü sahasında karşılaşacağı Eyüpspor maçı için hazırlıklarını devam ettiriyor.

Bordo-beyazlı takım, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Alex de Souza yönetiminde yağmur altında gerçekleştirilen bir idman ile çalışmalarını sürdürdü.

İdman programı, ısınma hareketlerinin ardından sürat çalışması ile devam etti. Takım, seansın sonunda kondisyon ve taktik ağırlıklı dar alan oyunları ile antrenmanı tamamladı.

Onvo Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında ikas Eyüpspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki idmanda, Mert Yılmaz (solda) ile Andros Townsend (sağda) bir pozisyonda mücadele etti.

Onvo Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında ikas Eyüpspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki idmanda, Mert Yılmaz (solda) ile Andros Townsend (sağda) bir pozisyonda mücadele etti.