Antalyaspor, Fenerbahçe Maçına Hazırlanıyor

Antalyaspor, Fenerbahçe Maçına Hazırlıklarını Yoğunlaştırdı

Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 29 Eylül Pazar günü oynayacağı Fenerbahçe karşılaşması için idmanlarına devam ediyor.

Alex de Souza Yönetimindeki Antrenmanlar

Kırmızı-beyazlı ekip, bir günlük iznin ardından akşam saatlerinde teknik direktör Alex de Souza yönetiminde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde toplandı. Antrenman, ısınma hareketlerinin ardından taktiksel çalışmalarla devam etti.

Oyunculara Taktiksel Uyarılar

Teknik direktör Alex, sahada oyunculara hatalarını göstererek dikkat etmeleri gereken noktalar üzerinde uyarılarda bulundu. Takım, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına yarın da devam edecek.

Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe'yi konuk edeceği maçın hazırlıklarını Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde sürdürdü. Teknik direktör Alex de Souza (sağda), idmanda Malili forvet oyuncusu Moussa Djenepo (solda) ile bir süre koşarak uyardı.

Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe'yi konuk edeceği maçın hazırlıklarını Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde sürdürdü. Teknik direktör Alex de Souza (sağda), idmanda Malili forvet oyuncusu Moussa Djenepo (solda) ile bir süre koşarak uyardı.