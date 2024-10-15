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Antalyaspor Galatasaray Maçına Hazırlanıyor

Antalyaspor, Galatasaray ile yapacağı maça yönelik çalışmalarına devam ediyor. Teknik direktör Alex de Souza yönetimindeki antrenmanlar sürüyor.

Yayın Tarihi: 15.10.2024 21:59
Güncelleme Tarihi: 15.10.2024 21:59
Antalyaspor Galatasaray Maçına Hazırlanıyor

Antalyaspor Galatasaray Maçına Hazırlanıyor

Onvo Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 19 Ekim Cumartesi günü evinde oynayacağı Galatasaray maçı için hazırlıklarını sürdürüyor.

Hazırlık Antrenmanı Detayları

Atilla Vehbi Konuk Tesisleri’nde, teknik direktör Alex de Souza yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleri ile başladı. Antrenmanın devamında, dar alanda gerçekleştirilen pas çalışmaları yapıldı. Çift kale maçla sona eren antrenman, taktik çalışmalara ağırlık verildiği bir seans oldu.

Gelecek Antrenmanlar

Kırmızı-beyazlı takım, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam etmeyi planlıyor. Takım, Galatasaray karşısında iyi bir performans sergilemek için tüm gücüyle çalışıyor.

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