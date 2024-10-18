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Antalyaspor, Galatasaray Maçına Hazırlıklarını Tamamladı

Antalyaspor, Galatasaray karşılaşması için son antrenmanını yaptı ve maçı beklemeye başladı.

Yayın Tarihi: 18.10.2024 22:12
Güncelleme Tarihi: 18.10.2024 22:17
Antalyaspor, Galatasaray Maçına Hazırlıklarını Tamamladı

Antalyaspor, Galatasaray Maçına Hazırlanıyor

Onvo Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile yarın oynayacağı karşılaşma için hazırlıklarını tamamladı.

Son Antrenman Gerçekleşti

Kırmızı-beyazlı ekip, Galatasaray ile oynanacak maç öncesinde teknik direktör Alex de Souza yönetiminde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde son taktik antrenmanını gerçekleştirdi.

Kamp Süreci Başladı

Antalyaspor, antrenmanın ardından kampa girerek maç saatini beklemeye koyuldu.

Maç Bilgileri

Onvo Antalyaspor'un Galatasaray ile yapacağı mücadele, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak.

Onvo Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile kendi sahasında oynayacağı...

Onvo Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile kendi sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Onvo Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile kendi sahasında oynayacağı...

Onvo Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile kendi sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Onvo Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile kendi sahasında oynayacağı...

Onvo Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile kendi sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

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