Antalyaspor, Galatasaray Maçına Hazırlıklarını Tamamladı

Antalyaspor, Galatasaray Maçına Hazırlanıyor
Onvo Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile yarın oynayacağı karşılaşma için hazırlıklarını tamamladı.
Son Antrenman Gerçekleşti
Kırmızı-beyazlı ekip, Galatasaray ile oynanacak maç öncesinde teknik direktör Alex de Souza yönetiminde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde son taktik antrenmanını gerçekleştirdi.
Kamp Süreci Başladı
Antalyaspor, antrenmanın ardından kampa girerek maç saatini beklemeye koyuldu.
Maç Bilgileri
Onvo Antalyaspor'un Galatasaray ile yapacağı mücadele, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak.
Onvo Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile kendi sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Onvo Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile kendi sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Onvo Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile kendi sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.