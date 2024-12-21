DOLAR
35,19 0%
EURO
36,73 -0,07%
ALTIN
2.968,28 0,03%
BITCOIN
3.455.960,8 -1,51%

Antalyaspor, Gaziantep FK Maçı İçin Hazır

Onvo Antalyaspor, Gaziantep FK ile oynayacağı maç için hazırlıklarını tamamladı ve bugün Gaziantep'e hareket edecek.

Yayın Tarihi: 21.12.2024 14:31
Güncelleme Tarihi: 21.12.2024 14:31
Antalyaspor, Gaziantep FK Maçı İçin Hazır

Onvo Antalyaspor Maç İçin Hazır

Onvo Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında yarın deplasmanda Gaziantep FK ile oynayacağı maç için hazırlıklarını tamamladı.

Hazırlıklar Tamamlandı

Akdeniz temsilcisi, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Alex de Souza yönetiminde taktik çalışması gerçekleştirdi.

Maç Saati ve Yeri

Antalyaspor kafilesi, bugün uçakla Gaziantep'e gidecek. Gaziantep FK-Onvo Antalyaspor karşılaşması, Gaziantep Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak.

İLGİLİ HABERLER

TOKİ'den 90.000 TL'den Başlayan Arsa Satışlarıyla Ev Sahibi Olma Fırsatı!

Emekliye 5 Bin Lira Destek! Maaşa ek verilecek

Evlilik Hayalleri Yüksek Zamlarla Tehdit Altında: Yüzde 870 Zam

Faizsiz Taşıt Kredisi: 250.000 TL'ye Kadar Avantajlı Fırsatlar Açıklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Metin Öztürk: Kayserispor Maçı Zor Geçebilir
2
Hatayspor, Adana Demirspor Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor
3
Antalyaspor, Gaziantep FK Maçı İçin Hazır
4
Prof. Dr. Mutlu Türkmen, İtalya'da Uluslararası Kişilik Ödülü Aldı
5
Kayserispor, Galatasaray'ı Konuk Ediyor - Süper Lig 17. Hafta Maçı
6
Galatasaray, Bellona Kayserispor Maçı İçin Hazırlıklarını Tamamladı
7
Gümüşhane'de Okul Sporları Gençler Judo Grup Müsabakaları Başladı

Yeni Yılda Her Şişe 25 Kuruş: Depozito Yönetim Sistemi Başlıyor

2025'te Maaşlara Yüzde 12 Zam: Ocak Ayında Uygulama Başlayacak

TOKİ'nin 250 Bin Sosyal Konut Projesi: Dar Gelirli Vatandaşa Umut Oluyor

Yeni Yılda Borçlarınıza Faizsiz Çözüm! Bankalar 75.000 TL Veriliyor

Ziraat Bankası'ndan Yeni Yıl için Kaçırılmayacak Fırsat: 3.000 TL Hediye!

TOKİ'den 90.000 TL'den Başlayan Arsa Satışlarıyla Ev Sahibi Olma Fırsatı!

Emekliye 5 Bin Lira Destek! Maaşa ek verilecek

Evlilik Hayalleri Yüksek Zamlarla Tehdit Altında: Yüzde 870 Zam

Öğrencilere 10.000 TL Eğitim Desteği: Dağıtımlara Başladı

Yeni Yıl Öncesi Ekmeğe Zam! Fırıncılar Açıklama Yaptı

2024'te Güvenlik Alanında Yeni İş Fırsatları: Jandarma ve Sahil Güvenlik Personel Alım İlanı

Faizsiz Taşıt Kredisi: 250.000 TL'ye Kadar Avantajlı Fırsatlar Açıklandı