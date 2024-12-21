Antalyaspor, Gaziantep FK Maçı İçin Hazır

Onvo Antalyaspor Maç İçin Hazır
Onvo Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında yarın deplasmanda Gaziantep FK ile oynayacağı maç için hazırlıklarını tamamladı.
Hazırlıklar Tamamlandı
Akdeniz temsilcisi, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Alex de Souza yönetiminde taktik çalışması gerçekleştirdi.
Maç Saati ve Yeri
Antalyaspor kafilesi, bugün uçakla Gaziantep'e gidecek. Gaziantep FK-Onvo Antalyaspor karşılaşması, Gaziantep Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak.