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Antalyaspor, Gaziantep FK Maçına Hazırlanıyor

Antalyaspor, Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Takım, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde antrenman yaptı.

Yayın Tarihi: 19.12.2024 19:23
Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 19:25
Antalyaspor, Gaziantep FK Maçına Hazırlanıyor

Antalyaspor, Gaziantep FK Maçına Hazırlanıyor

Onvo Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına start verdi. Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda dün Muşspor ile deplasmanda karşılaşan kırmızı-beyazlı ekip, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde Gaziantep FK karşılaşması için toplandı.

Antrenman Detayları

Akdeniz ekibi, teknik direktör Alex de Souza yönetimindeki antrenmanda, ısınma hareketlerinin ardından yenilenme çalışmaları gerçekleştirdi. Antalyaspor, 22 Aralık Pazar günü deplasmanda Gaziantep FK ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına yarın devam edecek.

Onvo Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Gaziantep FK ile oynayacağı maçın...

Onvo Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Alex de Souza (fotoğrafta) yönetiminde başladı.

Onvo Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Gaziantep FK ile oynayacağı maçın...

Onvo Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Alex de Souza (fotoğrafta) yönetiminde başladı.

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