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Antalyaspor, Gaziantep FK'ye 2-0 Yenildi: Mehmet Aurelio'nun Açıklamaları

Onvo Antalyaspor, Gaziantep FK'ye 2-0 yenildi. Yardımcı Antrenör Mehmet Aurelio, maç sonrası değerlendirmelerde bulundu.

Yayın Tarihi: 22.12.2024 16:25
Güncelleme Tarihi: 22.12.2024 16:25
Antalyaspor, Gaziantep FK'ye 2-0 Yenildi: Mehmet Aurelio'nun Açıklamaları

Antalyaspor, Gaziantep FK'ye 2-0 Yenilerek Üzüntüyle Ayrıldı

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Onvo Antalyaspor, Gaziantep FK karşısında 2-0 mağlup oldu. Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında, yardımcı antrenör Mehmet Aurelio, galibiyet için sahaya çıktıklarını ancak buldukları fırsatları değerlendiremediklerini ifade etti.

Aurelio'nun Açıklamaları

Aurelio, ''Gaziantep deplasmanına çok çalışarak geldik. Galibiyet için sahaya çıktık ama maalesef 2-0 yenilerek buradan üzüntüyle ayrılıyoruz.'' diyerek, takımın gösterdiği hayal kırıklığını dile getirdi.

İlk yarıda oynadıkları oyundan memnun kalmadıklarını belirten Aurelio, ''Çalıştığımızı sahaya yansıtamadık. İkinci yarı daha iyi bir performans sergiledik ama sonuçta kaybettik. Gaziantep zor bir deplasman, bunu biliyorduk.'' dedi.

Özellikle ikinci yarıda yakaladıkları net fırsatları değerlendirememenin üzüntüsünü yaşadıklarını vurgulayan Aurelio, ''Eğer ilk golü bulsaydık durum ve sonuç farklı olabilirdi. Bulduğumuz pozisyonları değerlendirememenin üzüntülü sonucuyla ayrılıyoruz.'' şeklinde konuştu.

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