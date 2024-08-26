Antalyaspor Hızla İkiye Dönüştü

Antalyaspor-Zorlu Maçta Geri Dönüş

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Antalyaspor, Atakaş Hatayspor'u 3-2 mağlup ederek göz doldurdu. Maçın ardından, Antalyaspor'un yardımcı antrenörü Mehmet Aurelio, takımın bu zorlu karşılaşmadan nasıl galip geldiğini anlattı.

Aurelio'nun Değerlendirmeleri

Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda gerçekleşen müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Aurelio, Hatayspor karşısında ilk yarıda yaşanan zorlukların farkına vardıklarını belirtti.

“İlk yarıda yaptığımız hatalar yüzünden devreyi 2-0 geride kapattık,” diyen Aurelio, devre arasında yapılan değişikliklerin ikinci yarıda takımın performansını artırdığını vurguladı.

Zaferle Dönüş

“Yaptığımız hataların farkına vararak oyuncularımıza bunları ilettik ve ikinci yarıya reaksiyon göstererek başladık. Bu 2-0'lık mağlubiyeti tersine çevirerek 3-2’lik galibiyete ulaşmayı başardık,” şeklinde konuştu.

Aurelio, bundan sonraki süreçte Antalyaspor'un elinden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğini ifade etti. “Hatalarımızdan ders çıkararak yolumuza devam edeceğiz. Bugün kazandığımız zafer için tüm futbolcularıma tebriklerimi iletiyorum,” diyerek sözlerini tamamladı.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Antalyaspor ile Atakaş Hatayspor takımları Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Antalyaspor ile Atakaş Hatayspor takımları Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Antalyaspor ile Atakaş Hatayspor takımları Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Antalyaspor ile Atakaş Hatayspor takımları Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Antalyaspor ile Atakaş Hatayspor takımları Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Antalyaspor ile Atakaş Hatayspor takımları Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Antalyaspor ile Atakaş Hatayspor takımları Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Antalyaspor ile Atakaş Hatayspor takımları Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Antalyaspor ile Atakaş Hatayspor takımları Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Antalyaspor ile Atakaş Hatayspor takımları Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Antalyaspor ile Atakaş Hatayspor takımları Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Antalyaspor ile Atakaş Hatayspor takımları Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Antalyaspor ile Atakaş Hatayspor takımları Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Antalyaspor ile Atakaş Hatayspor takımları Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Antalyaspor ile Atakaş Hatayspor takımları Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Antalyaspor ile Atakaş Hatayspor takımları Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Antalyaspor ile Atakaş Hatayspor takımları Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Antalyaspor ile Atakaş Hatayspor takımları Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Antalyaspor ile Atakaş Hatayspor takımları Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Antalyaspor ile Atakaş Hatayspor takımları Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Antalyaspor ile Atakaş Hatayspor takımları Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Antalyaspor ile Atakaş Hatayspor takımları Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Antalyaspor ile Atakaş Hatayspor takımları Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Antalyaspor ile Atakaş Hatayspor takımları Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Antalyaspor ile Atakaş Hatayspor takımları Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Antalyaspor ile Atakaş Hatayspor takımları Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Antalyaspor ile Atakaş Hatayspor takımları Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Antalyaspor ile Atakaş Hatayspor takımları Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Antalyaspor ile Atakaş Hatayspor takımları Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Antalyasporlu oyuncu Burak İngenç (sağda) rakibi Kamil Ahmet Çörekçi (solda) ile mücadele etti.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Antalyaspor ile Atakaş Hatayspor takımları Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Antalyasporlu oyuncu Burak İngenç (sağda) rakibi Kamil Ahmet Çörekçi (solda) ile mücadele etti.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Antalyaspor ile Atakaş Hatayspor takımları Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Antalyasporlu oyuncu Burak İngenç (sağda) rakibi Kamil Ahmet Çörekçi (solda) ile mücadele etti.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Antalyaspor ile Atakaş Hatayspor takımları Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Antalyasporlu oyuncu Burak İngenç (sağda) rakibi Kamil Ahmet Çörekçi (solda) ile mücadele etti.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Antalyaspor ile Atakaş Hatayspor takımları Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Antalyasporlu oyuncu Burak İngenç (sağda) rakibi Kamil Ahmet Çörekçi (solda) ile mücadele etti.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Antalyaspor ile Atakaş Hatayspor takımları Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Antalyasporlu oyuncu Burak İngenç (sağda) rakibi Kamil Ahmet Çörekçi (solda) ile mücadele etti.