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Antalyaspor, Kasımpaşa Maçına Hazırlanıyor

Antalyaspor, Kasımpaşa ile yapacağı maç için antrenmanlarına devam ediyor.

Yayın Tarihi: 18.09.2024 22:53
Güncelleme Tarihi: 18.09.2024 23:03
Antalyaspor, Kasımpaşa Maçına Hazırlanıyor

Antalyaspor Hazırlıklarını Sürdürüyor

Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında, 22 Eylül Pazar günü Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Kırmızı-beyazlı ekip, antrenmanlarına Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde başladı.

Teknik Direktör Yönetiminde Antrenman

Özellikle teknik direktör Alex de Souza yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, oyuncular ilk olarak ısınma hareketleri yaptı. Ardından taktiksel çalışmalar üzerinde duruldu.

Gelecek Antrenman

Akdeniz ekibi, Kasımpaşa maçına yönelik hazırlıklarına yarınki antrenmanla devam edecektir.

Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Kasımpaşa ile 22 Eylül Pazar günü deplasmanda...

Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Kasımpaşa ile 22 Eylül Pazar günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Atilla Vehbi konuk Tesisleri'ndeki idmanda, takım arkadaşları Malili oyuncu Moussa Djenepo ile şakalaştı.

Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Kasımpaşa ile 22 Eylül Pazar günü deplasmanda...

Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Kasımpaşa ile 22 Eylül Pazar günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Atilla Vehbi konuk Tesisleri'ndeki idmanda, takım arkadaşları Malili oyuncu Moussa Djenepo ile şakalaştı.

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