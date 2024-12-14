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Antalyaspor, Kayserispor Maçı İçin Hazırlıklarını Tamamladı

Onvo Antalyaspor, Kayserispor ile yapacağı maça hazır. Maç yarın saat 16.00'da başlayacak.

Yayın Tarihi: 14.12.2024 19:07
Güncelleme Tarihi: 14.12.2024 19:07
Antalyaspor, Kayserispor Maçı İçin Hazırlıklarını Tamamladı

Antalyaspor, Kayserispor Maçı İçin Hazırlıklarını Tamamladı

Onvo Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında yarın Bellona Kayserispor ile gerçekleştireceği maç için hazırlıklarını tamamladı. Akdeniz temsilcisi, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Alex de Souza yönetiminde taktiksel çalışmalar yaptı.

Maç Bilgileri

Antalyaspor ve Kayserispor arasındaki karşılaşma, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak. Müsabakayı, hakem Ali Şansalan yönetecek.

Antalyaspor'da sakatlıkları nedeniyle Emrecan Uzunhan, Burak İngenç, Bahadır Öztürk ve Moussa Djenepo maçta forma giyemeyecek.

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