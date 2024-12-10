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Antalyaspor, Kayserispor Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Antalyaspor, Bellona Kayserispor maçı için hazırlıklarına teknik direktör Alex de Souza yönetiminde başladı.

Yayın Tarihi: 10.12.2024 21:53
Güncelleme Tarihi: 10.12.2024 21:53
Antalyaspor, Kayserispor Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Antalyaspor, Bellona Kayserispor Maçına Hazırlanıyor

Onvo Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Bellona Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına hız verdi. Lig maçında TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaştıktan sonra iki gün izin yapan kırmızı-beyazlı ekip, Kayserispor karşılaşması hazırlıkları için Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde bir araya geldi.

İlk Antrenman

Antalyasporlu futbolcular, teknik direktör Alex de Souza yönetimindeki ilk antrenmanda, ısınma hareketlerinin ardından yenilenme çalışmaları gerçekleştirdi. Takım, 15 Aralık Pazar günü oynayacağı Bellona Kayserispor maçı için yarın antrenmanlarına devam edecek.

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