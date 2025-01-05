Antalyaspor, Kocaelispor Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Onvo Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu'nda 7 Ocak Salı günü Kocaelispor ile yapacağı maç için antrenmanlarına başladı.

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında dün Eyüpspor ile karşılaşan kırmızı-beyazlı takım, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Alex de Souza yönetiminde yenilenme çalışması yaptı.

Akdeniz ekibi, Kocaelispor karşılaşması için hazırlıklarını yarın tamamlamayı planlıyor.

Ziraat Türkiye Kupası D Grubu ilk maçında Kocaelispor'u konuk edecek Onvo Antalyaspor, karşılaşmanın hazırlıklarına Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde başladı.

Ziraat Türkiye Kupası D Grubu ilk maçında Kocaelispor'u konuk edecek Onvo Antalyaspor, karşılaşmanın hazırlıklarına Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde başladı.