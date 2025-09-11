Antalyaspor, Samsunspor Maçı Hazırlıklarını Sürdürdü

Hesap.com: Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 13 Eylül Cumartesi günü deplasmanda karşılaşacağı Samsunspor maçı için hazırlıklarını sürdürdü.

Antrenmanda neler yapıldı?

Kırmızı-beyazlılar, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde gerçekleştirilen idmanda, ısınma hareketlerinin ardından yoğun taktiksel çalışmalar yaptı.

Akdeniz temsilcisinin yeni transferi, Fildişi Sahilli oyuncu Yohan Boli, takımla ilk antrenmanına çıktı ve çalışma programına dahil oldu.

Hazırlıklar yarın tamamlanacak

Antalyaspor, Samsunspor maçının hazırlıklarını yarın yapılacak antrenmanla tamamlayacak.

