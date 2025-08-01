Antalyaspor, Shkupi’yi 6-1 ile Geçti: Hazırlık Maçında Fırtına Gibi

Antalyaspor, Hazırlık Maçında Farklı Galibiyet Elde Etti

Antalyaspor, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda yapılan hazırlık maçında Kuzey Makedonya'nın Shkupi takımını 6-1 mağlup etti.

Emre Belözoğlu'nun Yönetiminde İlk 11

Teknik Direktör Emre Belözoğlu yönetimindeki Antalyaspor, maça Abdullah Yiğiter, Ali Demirbilek, Veysel Sarı, Bahadır Öztürk, Paal, Hasan Yakub İlçin, Kaluzinski, Abdülkadir Ömür, Safuri, Van de Streek ve Tomas Cvancara 11'i ile başladı. İlginç bir tercih olarak, 16 yaşındaki Ali Demirbilek ile Hasan Yakub İlçin ilk 11'de yer aldı.

Golperdesi Açıldı

Açılış golü, 18. dakikada Ramzi Safuri'den geldi. Ardından, 40. dakikada Abdülkadir Ömür-le farkı ikiye çıkaran Antalyaspor, 55. dakikada penaltıdan Tomas Cvancara ile skoru 3-0 yaptı.

Maçın ilerleyen dakikalarında Sander Van de Streek '75, Hasan Yakub İlçin '79 ve Georgi Dzhikiya '85'te ağları sarsarak Antalyaspor'un galibiyetine katkıda bulundu. Shkupi'nin tek golü ise 78. dakikada geldi.

Yeni Transferler Hızla Takıma Uyum Sağladı

Antalyaspor'un yeni transferleri Abdülkadir Ömür, Tomas Cvancara ve Georgi Dzhikiya, kırmızı-beyazlı formayla ilk gollerini atarak taraftarları sevindirdi. Takım, bu sonuçla hazırlık maçlarındaki formunu sürdürdüğünü gösterdi.

Antalyaspor, hazırlık maçında Kuzey Makedonya'nın Shkupi ekibiyle Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı. Teknik direktör Emre Belözoğlu, maç öncesi taraftarla fotoğraf çekindi.

Antalyaspor, hazırlık maçında Kuzey Makedonya'nın Shkupi ekibiyle Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı. Teknik direktör Emre Belözoğlu, maç öncesi taraftarla fotoğraf çekindi.