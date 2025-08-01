DOLAR
40,65 0,09%
EURO
47,05 -1%
ALTIN
4.391,65 -2,21%
BITCOIN
4.609.282,94 2,74%

Antalyaspor, Shkupi’yi 6-1 ile Geçti: Hazırlık Maçında Fırtına Gibi

Antalyaspor, Shkupi'yi 6-1 yenerek hazırlık maçında etkileyici bir performans sergiledi.

Yayın Tarihi: 01.08.2025 22:32
Güncelleme Tarihi: 01.08.2025 22:32
Antalyaspor, Shkupi’yi 6-1 ile Geçti: Hazırlık Maçında Fırtına Gibi

Antalyaspor, Hazırlık Maçında Farklı Galibiyet Elde Etti

Antalyaspor, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda yapılan hazırlık maçında Kuzey Makedonya'nın Shkupi takımını 6-1 mağlup etti.

Emre Belözoğlu'nun Yönetiminde İlk 11

Teknik Direktör Emre Belözoğlu yönetimindeki Antalyaspor, maça Abdullah Yiğiter, Ali Demirbilek, Veysel Sarı, Bahadır Öztürk, Paal, Hasan Yakub İlçin, Kaluzinski, Abdülkadir Ömür, Safuri, Van de Streek ve Tomas Cvancara 11'i ile başladı. İlginç bir tercih olarak, 16 yaşındaki Ali Demirbilek ile Hasan Yakub İlçin ilk 11'de yer aldı.

Golperdesi Açıldı

Açılış golü, 18. dakikada Ramzi Safuri'den geldi. Ardından, 40. dakikada Abdülkadir Ömür-le farkı ikiye çıkaran Antalyaspor, 55. dakikada penaltıdan Tomas Cvancara ile skoru 3-0 yaptı.

Maçın ilerleyen dakikalarında Sander Van de Streek '75, Hasan Yakub İlçin '79 ve Georgi Dzhikiya '85'te ağları sarsarak Antalyaspor'un galibiyetine katkıda bulundu. Shkupi'nin tek golü ise 78. dakikada geldi.

Yeni Transferler Hızla Takıma Uyum Sağladı

Antalyaspor'un yeni transferleri Abdülkadir Ömür, Tomas Cvancara ve Georgi Dzhikiya, kırmızı-beyazlı formayla ilk gollerini atarak taraftarları sevindirdi. Takım, bu sonuçla hazırlık maçlarındaki formunu sürdürdüğünü gösterdi.

Antalyaspor, hazırlık maçında Kuzey Makedonya'nın Shkupi ekibiyle Corendon Airlines Park Antalya...

Antalyaspor, hazırlık maçında Kuzey Makedonya'nın Shkupi ekibiyle Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı. Teknik direktör Emre Belözoğlu, maç öncesi taraftarla fotoğraf çekindi.

Antalyaspor, hazırlık maçında Kuzey Makedonya'nın Shkupi ekibiyle Corendon Airlines Park Antalya...

Antalyaspor, hazırlık maçında Kuzey Makedonya'nın Shkupi ekibiyle Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı. Teknik direktör Emre Belözoğlu, maç öncesi taraftarla fotoğraf çekindi.

İLGİLİ HABERLER

O Üniversiteden %75 Burs Fırsatı! Tercihinizde Dikkat Edin!

THY'den Milyonlarca Yolcuya Son Dakika Uyarısı: Akıllı Valizler Uçağa Alınmayacak

TBMM'de Eski Araçlara ÖTV Muafiyeti Teklifi!

Emekli İkramiyesinde Tavan Açıklandı: 23.410 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sivasspor, Erzurumspor FK Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor
2
Diyarbakır'da Dezavantajlı Kız Öğrencilere Spor Desteği: 1500 Öğrenci Spora Kazandırıldı
3
Antalyaspor, Shkupi’yi 6-1 ile Geçti: Hazırlık Maçında Fırtına Gibi
4
Trabzonspor, Sezon Hazırlıklarına Hızla Devam Ediyor
5
Kocaelispor, Hazırlık Maçında Al-Wydad Club'ı 2-0 Geçti
6
Samsunspor'dan UEFA Avrupa Ligi Hedefi
7
Türkiye, Açık Alan Hokeyi Şampiyonasında Bulguları 13-0 Yendi

Emekli İkramiyesinde Tavan Açıklandı: 23.410 TL

O Üniversiteden %75 Burs Fırsatı! Tercihinizde Dikkat Edin!

Antalya Belediyesi'nden Üniversite Adaylarına Ücretsiz Tercih Danışmanlığı

Meteoroloji'den Kısa Süreli Serinleme Uyarısı: Sağanak Yağışlar Geliyor

THY'den Milyonlarca Yolcuya Son Dakika Uyarısı: Akıllı Valizler Uçağa Alınmayacak

Belediye'den Çalışanlara Yüzde 35 Maaş Zammı Müjdesi

Yeni açıklandı! Emlak Vergisi Yüzde 1000 Zamlandı!

ABD'nin Yüzde 50 Vergi Kararı Piyasalarda Şok Etkisi Yarattı

Adalet Bakanlığı'ndan 5 Bin İstihdam Müjdesi! KPSS 70 Puanla Başvurular Başlıyor

Ziraat Bankası, Konut Kredisi Faizlerini Düşürdü: Milyonlarca Vatandaşa Müjdeli Haber

Aile Bakanlığı'ndan Acil Destek Müjdesi: Milyonlar IBAN'a akacak

TBMM'de Eski Araçlara ÖTV Muafiyeti Teklifi!