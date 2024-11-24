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Antalyaspor, Sivasspor Maçı Hazırlıklarına Start Verdi

Antalyaspor, 29 Kasım'da Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde başladı.

Yayın Tarihi: 24.11.2024 17:01
Güncelleme Tarihi: 24.11.2024 17:06
Antalyaspor, Sivasspor Maçı Hazırlıklarına Start Verdi

Antalyaspor, Sivasspor Maçına Hazırlanıyor

Onvo Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında 29 Kasım Cuma günü Net Global Sivasspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına hız verdi. Ligin 13. haftasını bay geçiren kırmızı-beyazlı ekip, hazırlıklarını Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde sürdürdü.

İdmana Teknik Direktör De Souza Yönetiminde Başlandı

Hazırlıklara, teknik direktör Alex de Souza yönetiminde, ısınma, çabukluk ve pas çalışmalarıyla başlandı. Antrenman, dar alanda yapılan çift kale maç ile tamamlandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Onvo Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Net Global Sivasspor'u konuk edeceği maçın...

Onvo Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Net Global Sivasspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarına teknik direktör Alex de Souza yönetiminde başladı.

Onvo Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Net Global Sivasspor'u konuk edeceği maçın...

Onvo Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Net Global Sivasspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarına teknik direktör Alex de Souza yönetiminde başladı.

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