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Antalyaspor, Sivasspor'u 2-1 Yenerek Galibiyete Uzandı

Antalyaspor'un yardımcı antrenörü Mehmet Aurelio, Sivasspor galibiyetinin ardından önemli açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 29.11.2024 22:46
Güncelleme Tarihi: 29.11.2024 22:46
Antalyaspor, Sivasspor'u 2-1 Yenerek Galibiyete Uzandı

Antalyaspor'un Başarılı Maçı

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Onvo Antalyaspor, evinde konuk ettiği Net Global Sivasspor'u 2-1’lik skorla mağlup etti. Maç sonrasında basın toplantısında konuşan yardımcı antrenör Mehmet Aurelio, "Hem rakibimiz üzerinde hem de kendi eksiklerimiz üzerinde çalıştık. Kendi evimizde oynadığımız bu maçı kazandığımız için mutluyuz." dedi.

Maçın Analizi

Aurelio, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'ndaki mücadelenin ardından yaptığı açıklamada, oyuncularını tebrik ederek, "Maçın zor geçeceğini tahmin etmiştik. Sivasspor'un iyi oyunculardan oluşan rekabetçi bir kadrosu var." şeklinde konuştu.

Gelecek Hedefleri

Sivasspor'un, deplasmanda puan alma çabasının altını çizen Aurelio, milli takım arası ve bay geçtiğimiz haftada yapılan çalışmaların önemini vurguladı. "Hem rakibimiz üzerinde hem de kendi eksiklerimiz üzerinde çalıştık. Kendi evimizde bu maçı kazandığımız için mutluyuz. Oyuncularımı ve teknik ekibi tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

Hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası karşılaşması oynayacaklarını hatırlatan Aurelio, hedeflerinin kupa maçında da galibiyet almak olduğunu sözlerine ekledi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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