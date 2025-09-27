Antalyaspor, Süper Lig'de Yarın Fenerbahçe'ye Konuk Oluyor

Hesap.com'un haberine göre Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında yarın deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak. Kritik mücadele, Spor Toto sürecinde önemli bir sınav niteliği taşıyor.

Karşılaşma Detayları

Karşılaşma Chobani Stadı'nda oynanacak ve müsabaka saat 20.00'de başlayacak. Maçı hakem Ali Yılmaz yönetecek.

Antalyaspor'da Eksikler ve Hazırlık

Teknik direktör Emre Belözoğlu yönetimindeki Akdeniz temsilcisinde; Erdoğan Yeşilyurt, Veysel Sarı, Doğukan Sinik, Hüseyin Türkmen, Bahadır Öztürk ve Dario Saric'in sakatlıkları devam ediyor.

Ligin geride kalan bölümünde kırmızı-beyazlılar 3 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet alarak toplam 10 puan topladı. Rakibinin iki puan gerisinde yer alan Antalyaspor, karşılaşma için bugünkü son çalışmanın ardından İstanbul'a gidecek.