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Antalyaspor, Teknik Direktör Alex ile İlk Galibiyetini Aldı

Antalyaspor, Teknik Direktör Alex de Souza ile Süper Lig'deki ilk galibiyetini Atakaş Hatayspor karşısında elde etti. 3-2'lik skorla zafer kazandılar.

Yayın Tarihi: 26.08.2024 10:13
Güncelleme Tarihi: 26.08.2024 10:19
Antalyaspor, Teknik Direktör Alex ile İlk Galibiyetini Aldı

Antalyaspor’da Sevinç Doruğu: İlk Galibiyet

Antalyaspor, Teknik Direktör Alex de Souza yönetiminde Süper Lig'de bu sezonki ilk galibiyetini, 3-2'lik skorla Atakaş Hatayspor karşısında elde etti. Üçüncü haftada gelinen bu zafer, takıma moral kaynağı oldu.

Sezon Başlangıcı Hız Kesmiyor

2024-2025 sezonuna 10 Ağustos'ta Göztepe ile 0-0 berabere biten maçla başlayan Antalyaspor, ikinci haftada Beşiktaş karşısında 4-2 yenilmişti. Ancak, dünkü karşılaşma ile sezonun ilk galibiyeti kazanıldı.

Alex de Souza'nın Başarıları

Futbolculuk kariyerinin ardından Türkiye’ye teknik direktör olarak dönen Alex de Souza, Antalyaspor’un başında bu zaferle ilk üç puanını kutladı. Bu galibiyetle puanını 4’e çıkaran kırmızı-beyazlı ekip, ligin 4. haftasında 1 Eylül Pazar günü RAMS Başakşehir ile karşılaşacak.

Braian Samudio'dan Etkileyici Performans

Antalyaspor'un Paraguaylı oyuncusu Braian Samudio, Beşiktaş maçında attığı iki gol ile dikkat çekti. Atakaş Hatayspor karşılaşmasının uzatma dakikalarında penaltıdan bir gol kaydeden Samudio, son iki haftada üç gole ulaşmış oldu. Ayrıca, yeni transferler Moussa Djenepo ve Thalisson Kelven de Hatayspor maçında ilk gol sevinçlerini yaşadı.

Teknik direktör Alex de Souza'nın çalıştırdığı Antalyaspor, Süper Lig'de bu sezonki ilk...

Teknik direktör Alex de Souza'nın çalıştırdığı Antalyaspor, Süper Lig'de bu sezonki ilk galibiyetine üçüncü haftada 3-2'lik skorla Atakaş Hatayspor karşısında ulaştı. Alex, Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe diğer kulüp yöneticileri, futbolcular ve teknik heyet ile galibiyet pozu verdi.

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