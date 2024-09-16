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Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'de Adana Demirspor'u 2-1 Yendi

Antalyaspor, Trendyol Süper Lig 5. haftasında Adana Demirspor'u mağlup etti.

Yayın Tarihi: 16.09.2024 22:14
Güncelleme Tarihi: 16.09.2024 22:14
Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'de Adana Demirspor'u 2-1 Yendi

Antalyaspor ve Adana Demirspor'un Çekişmeli Maçı

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında, Antalyaspor, Adana Demirspor ile karşı karşıya geldi. Maç sonucunda Antalyaspor, Adana Demirspor'u 2-1 mağlup etmeyi başardı.

Maçın Öne Çıkan Anları

Maçın 49. dakikasında, Antalyasporlu Ali Yavuz Kol, Maestro'nun asistinde ceza sahasına girdi ancak çektiği şutta top direğe çarparak dışarı gitti.

Ev sahibi ekip, 50. dakikada öne geçti. Mert Yılmaz'ın pasını alan Larsson, ceza yayı gerisinden yaptığı etkileyici şutla topu sol üst köşeden ağlarla buluşturdu.

Adana Demirspor'un Eşitlik Çabası

65. dakikada, Adana Demirspor'un bünyesindeki Bünyamin Balat, Yusuf Barası'na ceza alanında bir pas verdi ancak Yusuf'un şutu az farkla auta gitti.

84. dakikada konuk ekip, eşitliği sağladı. Salih Kavrazlı, sol çaprazdan kazandıkları serbest vuruşta, topu sol üst köşeden filelere gönderdi ve durumu 1-1 yaptı.

Son Dakika Golüyle Antalyaspor Galip Geldi

Maçın son anlarında, 90+8. dakikada Antalyaspor yeniden öne geçti. Mert Yılmaz'ın sağ kanattan yaptığı ortada, Samudio, ceza sahası sol çaprazından kafa vuruşuyla topu kaleci Vedat Karakuş'un sağından ağlara gönderdi ve maç sonucunu 2-1 olarak belirledi.

Antalyaspor, bu galibiyetle ligde önemli bir puan kazandı.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Antalyaspor ile Adana Demirspor takımları karşılaştı.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Antalyaspor ile Adana Demirspor takımları karşılaştı.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Antalyaspor ile Adana Demirspor takımları karşılaştı.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Antalyaspor ile Adana Demirspor takımları karşılaştı.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Antalyaspor ile Adana Demirspor takımları karşılaştı.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Antalyaspor ile Adana Demirspor takımları karşılaştı.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Antalyaspor ile Adana Demirspor takımları karşılaştı.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Antalyaspor ile Adana Demirspor takımları karşılaştı.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Antalyaspor ile Adana Demirspor takımları karşılaştı.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Antalyaspor ile Adana Demirspor takımları karşılaştı.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Antalyaspor ile Adana Demirspor takımları karşılaştı.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Antalyaspor ile Adana Demirspor takımları karşılaştı.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Antalyaspor ile Adana Demirspor takımları karşılaştı....

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Antalyaspor ile Adana Demirspor takımları karşılaştı. Antalyaspor'dan Larsson (solda), gol sevincini takım arkadaşlarıyla paylaştı.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Antalyaspor ile Adana Demirspor takımları karşılaştı....

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Antalyaspor ile Adana Demirspor takımları karşılaştı. Antalyaspor'dan Larsson (solda), gol sevincini takım arkadaşlarıyla paylaştı.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Antalyaspor ile Adana Demirspor takımları karşılaştı....

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Antalyaspor ile Adana Demirspor takımları karşılaştı. Antalyaspor'dan Larsson (solda), gol sevincini takım arkadaşlarıyla paylaştı.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Antalyaspor ile Adana Demirspor takımları karşılaştı....

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Antalyaspor ile Adana Demirspor takımları karşılaştı. Antalyaspor'dan Larsson (solda), gol sevincini takım arkadaşlarıyla paylaştı.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Antalyaspor ile Adana Demirspor takımları karşılaştı....

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Antalyaspor ile Adana Demirspor takımları karşılaştı. Antalyaspor'dan Larsson (solda), gol sevincini takım arkadaşlarıyla paylaştı.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Antalyaspor ile Adana Demirspor takımları karşılaştı....

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Antalyaspor ile Adana Demirspor takımları karşılaştı. Antalyaspor'dan Larsson (solda), gol sevincini takım arkadaşlarıyla paylaştı.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Antalyaspor ile Adana Demirspor takımları karşılaştı....

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Antalyaspor ile Adana Demirspor takımları karşılaştı. Antalyaspor'dan Larsson (solda), gol sevincini takım arkadaşlarıyla paylaştı.

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