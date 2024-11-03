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Antalyaspor'un Samsunspor Maçı için Hazırlıkları

Antalyaspor, Süper Lig'in 11. haftasında Samsunspor ile karşılaşacak.

Yayın Tarihi: 03.11.2024 09:49
Güncelleme Tarihi: 03.11.2024 09:49
Antalyaspor'un Samsunspor Maçı için Hazırlıkları

Antalyaspor, Samsunspor ile Karşılaşıyor

Onvo Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında yarın deplasmanda Samsunspor ile mücadele edecek. Karşılaşma, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak ve hakem Direnç Tonusluoğlu tarafından yönetilecek.

Takım Durumu ve Performans

Teknik direktör Alex de Souza yönetimindeki Antalyaspor, sezonun ilk 10 haftasında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 yenilgi alarak toplamda 11 puanla 13. sırada yer alıyor. **Samsunspor** ise 22 puan toplayarak ikinci sırada konumlanmış durumda.

Kaçıran Oyuncular

Antalyaspor'da sarı kart cezalısı olan Thalisson Kelven ile sakatlıkları bulunan Bünyamin Balcı, Emrecan Uzunhan, Mert Yılmaz ve Bahadır Öztürk bu karşılaşmada forma giyemeyecekler.

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Antalyaspor'un Samsunspor Maçı için Hazırlıkları

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