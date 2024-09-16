Antalyaspor'un Zorlu Maçta Elde Ettiği Zafer

Antalyaspor'un Adana Demirspor'a Karşı Önemli Galibiyeti

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Antalyaspor, Adana Demirspor ile karşı karşıya geldiği maçta 2-1'lik galibiyet elde etti. Maç sonrası konuşan Antalyaspor'un Yardımcı Antrenörü Mehmet Aurelio, güzel bir zafer aldıklarını belirtti.

Ön Plan ve Sonuç

Aurelio, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda gerçekleşen karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, Adana Demirspor'un güçlü bir rakip olduğunu ve bu nedenle özenle bir oyun planı hazırladıklarını ifade etti.

Öne geçmelerini sağlayan Larsson'un golü ile başlayan oyun akışının, rakip takımın duran toptan eşitliği sağlamasıyla devam ettiğini dile getiren Aurelio, "Bizim için en kritik unsur son ana kadar mücadele etmektir. Samudio'nun kafa golü ile öne geçtik ve bu harika zaferi elde ettik." şeklinde konuştu.

Süper Lig Değerlendirmesi

Aurelio, Süper Lig'in ilk 5 haftasını değerlendirerek, daha iyi sonuçlar almak istediklerini vurguladı. Beşiktaş ve Başakşehir karşısında aldıkları kötü sonuçlara değinen Aurelio, "Bu sonuçlardan memnun değiliz. Çalışmalarımızı sürdürüyoruz ve bu galibiyet belki de bu sürecin başlangıcı. Bugün iyi bir sonuç aldık, umarım daha iyi sonuçların devamı gelir," ifadesini kullandı.

Adana Demirspor'dan Yanıt Yok

Karşılaşma sonrası Adana Demirspor Teknik Direktörü Michael Valkanis ise basın toplantısına katılmadı.