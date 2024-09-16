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Antalyaspor ve Adana Demirspor Maçında Golsüz Eşitlik

Trendyol Süper Lig'de Antalyaspor ve Adana Demirspor arasındaki karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi, Yarkın Böke anıldı.

Yayın Tarihi: 16.09.2024 20:56
Güncelleme Tarihi: 16.09.2024 20:56
Antalyaspor ve Adana Demirspor Maçında Golsüz Eşitlik

Trendyol Süper Lig: Antalyaspor - Adana Demirspor Maçı

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında oynanan Antalyaspor ve Adana Demirspor karşılaşmasının ilk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlandı.

İlk Yarıya Dair Notlar

Karşılaşmanın 7. dakikasında, Ali Yavuz Kol'un pasıyla ceza sahasında topla buluşan Maestro, şutunu kaleci Kenan Piric'e yönlendirdi; ancak kaleci bu vuruşu başarılı bir şekilde kontrol etti.

18. dakikada, sağ kanattan kullanılan korner atışında, Kaluzinski'nin ortasına yükselen Samudio'nun kafa vuruşu, kaleci Vedat Karakuş'un müdahalesi ile direğe çarpıp oyun alanının dışına çıktı.

23. dakikada Erdal Rakip'in ceza sahası dışından çektiği sert şut, kaleci Vedat tarafından kornere çelindi.

İlk yarı, heyecanlı anlara sahne olmasına rağmen golsüz olarak tamamlandı.

Anma Töreni

Ayrıca, bugün vefat eden Antalyaspor'un efsanevi oyuncularından Yarkın Böke karşılaşma öncesinde anıldı. Stattaki dijital panolarda, "Seni unutmayacağız Yarkın Böke" yazısı ile Böke'nin fotoğrafı yer aldı.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Antalyaspor ile Adana Demirspor takımları karşılaştı.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Antalyaspor ile Adana Demirspor takımları karşılaştı.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Antalyaspor ile Adana Demirspor takımları karşılaştı.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Antalyaspor ile Adana Demirspor takımları karşılaştı.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Antalyaspor ile Adana Demirspor takımları karşılaştı.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Antalyaspor ile Adana Demirspor takımları karşılaştı.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Antalyaspor ile Adana Demirspor takımları karşılaştı.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Antalyaspor ile Adana Demirspor takımları karşılaştı.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Antalyaspor ile Adana Demirspor takımları karşılaştı.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Antalyaspor ile Adana Demirspor takımları karşılaştı.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Antalyaspor ile Adana Demirspor takımları karşılaştı.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Antalyaspor ile Adana Demirspor takımları karşılaştı.

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