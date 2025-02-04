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Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Bodrum FK ile Karşılaşıyor

Antalyaspor, Türkiye Kupası D Grubu 2. haftasında Bodrum FK ile yarın karşılaşacak. Maç Grey Beton Bodrum Stadı'nda saat 15.30'da başlayacak.

Yayın Tarihi: 04.02.2025 10:01
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 10:01
Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Bodrum FK ile Karşılaşıyor

Antalyaspor Bodrum FK'ye Konuk Oluyor

Onvo Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 2. haftasında yarın deplasmanda Sipay Bodrum FK ile karşılaşacak. Maç, Grey Beton Bodrum Stadı'nda saat 15.30'da başlayacak.

Hazırlıklar Tamamlandı

Kırmızı-beyazlı ekip, bugün yapacağı antrenmanla maç hazırlıklarını tamamlayacak ve özel uçakla Bodrum'a hareket edecek. Teknik direktör Emre Belözoğlu için Onvo Antalyaspor’un başındaki ilk kupa müsabakası önemli bir sınav niteliği taşıyor.

Sakatlıklar Ekipten Eksik Bırakıyor

Maç öncesinde sakatlıkları devam eden Erdoğan Yeşilyurt, Soner Dikmen, Emre Uzun, Deni Milosevic ve Burak İngenç bu önemli mücadelede forma giyemeyecek.

Kupa Yolunda İlginç Başlangıç

Antalyaspor, kupaya 4. turdan katılarak, ilk aşamada Küçükçekmece Sinopspor'u 4-1 yenip bir üst tura geçti. Ardından, beşinci eleme turunda Muşspor ile karşılaşan takım, normal süresi ve uzatma bölümünün 1-1 bitmesinin ardından rakibini penaltılarda 4-3 mağlup ederek grup aşamasına adını yazdırdı.

İlk Maçta Kocaelispor'u Geçti

Gruptaki ilk maçında ise sahasında Kocaelispor'u 3-1 mağlup eden Antalyaspor, Bodrum FK karşısında da galibiyet hedefliyor.

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