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Aras Kargo Başantrenörü Suphi Doğancı: 'Puan Alamamak Üzücü'

Vodafone Sultanlar Ligi'nde Aras Kargo, Kuzeyboru'ya mağlup oldu. Başantrenör Doğancı, mücadeleye odaklandıklarını belirtti.

Yayın Tarihi: 23.10.2024 13:14
Güncelleme Tarihi: 23.10.2024 13:14
Aras Kargo Başantrenörü Suphi Doğancı: 'Puan Alamamak Üzücü'

Aras Kargo'nun Zorlu Maçı ve Doğancı'nın Değerlendirmesi

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 4. haftasında Aras Kargo, konuk ettiği Kuzeyboru takımına 3-1 mağlup oldu. Aras Kargo'nun başantrenörü Mustafa Suphi Doğancı, maç sonrasında yaptığı değerlendirmede, "İyi mücadele etmemize rağmen yine puan alamadık." ifadelerini kullandı.

VakifBank Maçının Ardından Motivasyon Artışı

Doğancı, ligin 3. haftasında VakıfBank karşısında kötü bir performans sergilediklerini belirterek, "Takım durumun farkında. Kuzeyboru karşısında iyi bir voleybol sergilemek için herkes elinden geleni yaptı. Maça iyi başladık, ancak bazı aksaklıklarımız oldu. Çözüm bulmakta zorlandığımız bölümler var." dedi.

4. Setin Kaybedilmesi Üzücüydü

4. seti kazanmaları gerektiğini vurgulayan Doğancı, "Bu kadar öndeyken seti kaybetmek oldukça üzücü. Mücadele etmeyi bırakmıyoruz, önümüze bakıyoruz." şeklinde konuştu.

Next Match: Zerenspor ile Karşılaşma

Ligde 4. hafta maçlarının ardından Zerenspor ve Sarıyer Belediyespor gibi henüz galibiyet alamayan Aras Kargo, 5. haftada 26 Ekim Cumartesi günü Zerenspor'u ağırlayacak.

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