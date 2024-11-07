Aras Kargo, Ceren Karagöl ile Ayrılık İlan Etti

Aras Kargo'dan Ayrılıkla İlgili Açıklama

Vodafone Sultanlar Ligi'nde mücadele eden Aras Kargo, orta oyuncu Ceren Karagöl ile yollarını ayırdığını resmen duyurdu. Takım, Ceren Karagöl’e gelecek kariyerinde başarılar dilerken, ayrılıkla ilgili detayları paylaştı.

Teşekkür Açıklaması

Aras Kargo'nun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teşekkürler, Ceren Karagöl. Ceren Karagöl ile yollarımız ayrılmıştır. Ceren'e bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Ceren Karagöl'ün Aras Kargo'daki kariyeri sona ermişken, voleybol dünyasında bir diğer önemli gelişme olarak gündemde kalmaya devam edecek.