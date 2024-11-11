Aras Kargo, Libero Berre İnce ile Yollarını Ayırdı

Aras Kargo'dan Resmi Açıklama

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden Aras Kargo, libero Berre İnce ile yollarını ayırdığını duyurdu. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Teşekkürler, Berre İnce. Berre İnce ile yollarımız ayrılmıştır. Berre'ye bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Berre İnce Gelecekte Ne Yapacak?

Berre İnce'nin yeni takımı veya kariyer hedefleri hakkında henüz bir bilgilendirme yapılmadı. Ancak voleybol camiasında serpilen bu gelişme, spor severler tarafından merakla takip ediliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.