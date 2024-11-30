DOLAR
34,68 0%
EURO
36,73 -0,01%
ALTIN
2.960,57 0%
BITCOIN
3.362.592,48 0,36%

Aras Kargo, Sultanlar Ligi'nde İzmir'deki İlk Galibiyetini Aldı

Aras Kargo, Sultanlar Ligi'nde Nilüfer Belediyespor'u 3-0 yenerek evinde ilk galibiyetini elde etti.

Yayın Tarihi: 30.11.2024 10:27
Güncelleme Tarihi: 30.11.2024 10:27
Aras Kargo, Sultanlar Ligi'nde İzmir'deki İlk Galibiyetini Aldı

Aras Kargo, Sultanlar Ligi'nde Evinde İlk Galibiyetini Aldı

Vodafone Sultanlar Ligi'nin ezeli takımlarından Aras Kargo, dün oynanan maçta Nilüfer Belediyespor Eker'i 3-0 mağlup ederek kendi evinde ilk galibiyetine ulaştı.

Başantrenör Doğancı'dan Açıklama

Aras Kargo'nun başantrenörü Mustafa Suphi Doğancı, bu tarihi galibiyet sonrası yaptığı açıklamada, "Kendi sahamızda ilk galibiyetimizi aldığımız için büyük mutluluk duyuyoruz. Takım üzerinde ciddi bir stres vardı ancak oyuncularımızın kalitesine ve yeteneklerine her zaman inandık. Önceki maçlardan biri galibiyet alabilecek durumdaydık fakat kısmet bugüneymiş. İzmir'e 13 yıl aradan sonra Sultanlar Ligi'nde ilk galibiyeti kazandırdığımız için mutluyuz," dedi.

Ligdeki Durum

Ligdeki on birinci maçını geride bırakan Aras Kargo, deplasmandaki Sarıyer Belediyespor maçından sonra ikinci galibiyetini Nilüfer Belediyespor Eker karşısında aldı. Ligde 9 puanla 11. sırada bulunan Aras Kargo, 7 Aralık Cumartesi günü Keçiörengücü Belediyesi Sigorta Shop'a konuk olacak.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

2025’te evi olana kabusu yaşatacak gelişme! Ev alıp satmak bile hayal olacak

2025 Kışında 3600 TL Destek ile Isınma Sorununa Çözüm

Son defa zamsız doğalgaz tarifesi devrede! 2025’e girmeden o açıklama geldi

O bankadan kısa süreli taşıt kredisi teklifi! 30 ay için faizler düştü de düştü

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Elazığlı 11 Yaşındaki İbrahim, Dartta Şampiyon Olup Hedef Büyüttü
2
Yüksekova Spor, Kadınlar 1. Ligi'nde Liderliği Kovalıyor
3
Ampute Voleybolcu Barış Şimşek: Hayallerim Daha Büyük!
4
Hatayspor, Beşiktaş'la 3 Puan İçin Savaşacak
5
Mete Gazoz, 2024 Yılını ve Gelecek Hedeflerini Değerlendirdi
6
THY Avrupa Ligi'nde Liderliği Paris Basketbol Ele Geçirdi

Asgari ücrete yeşil ışık yandı! 24.000 TL’yi de geçecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan vergi indirimi müjdesi! Özellikle MTV ödeyenler yaşayacak

Son defa zamsız doğalgaz tarifesi devrede! 2025’e girmeden o açıklama geldi

Emeklilikte son şans açıklandı! Borçlanmalarda asgari ödeme dönemine girildi

2025’te evi olana kabusu yaşatacak gelişme! Ev alıp satmak bile hayal olacak

O bankadan kısa süreli taşıt kredisi teklifi! 30 ay için faizler düştü de düştü

4 gün içinde başvuranın 2 iş gününe hesabına 750 TL yatacak!

2025 Kışında 3600 TL Destek ile Isınma Sorununa Çözüm

Yeniyıla kadar bitecek olan destekten haber var! O Tarih uzatıldı

Devlet Milyonların Borcunu Silecek: Yeni Af Düzenlemesi Yolda!

Milyonlara müjde! Yılbaşı ikramiyesi ödemesi kesinleşti: Tarih verildi

Aile Bakanlığı’ndan 2025’te kredi desteği müjdesi! Binlerce kişiye daha faizsiz verilecek