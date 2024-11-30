Aras Kargo, Sultanlar Ligi'nde İzmir'deki İlk Galibiyetini Aldı

Aras Kargo, Sultanlar Ligi'nde Evinde İlk Galibiyetini Aldı

Vodafone Sultanlar Ligi'nin ezeli takımlarından Aras Kargo, dün oynanan maçta Nilüfer Belediyespor Eker'i 3-0 mağlup ederek kendi evinde ilk galibiyetine ulaştı.

Başantrenör Doğancı'dan Açıklama

Aras Kargo'nun başantrenörü Mustafa Suphi Doğancı, bu tarihi galibiyet sonrası yaptığı açıklamada, "Kendi sahamızda ilk galibiyetimizi aldığımız için büyük mutluluk duyuyoruz. Takım üzerinde ciddi bir stres vardı ancak oyuncularımızın kalitesine ve yeteneklerine her zaman inandık. Önceki maçlardan biri galibiyet alabilecek durumdaydık fakat kısmet bugüneymiş. İzmir'e 13 yıl aradan sonra Sultanlar Ligi'nde ilk galibiyeti kazandırdığımız için mutluyuz," dedi.

Ligdeki Durum

Ligdeki on birinci maçını geride bırakan Aras Kargo, deplasmandaki Sarıyer Belediyespor maçından sonra ikinci galibiyetini Nilüfer Belediyespor Eker karşısında aldı. Ligde 9 puanla 11. sırada bulunan Aras Kargo, 7 Aralık Cumartesi günü Keçiörengücü Belediyesi Sigorta Shop'a konuk olacak.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.